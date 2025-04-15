Afyonkarahisar Belediye Başkanı: Erdoğan tekrar kazanırsa siyaseti bırakacağım

Yayınlanma: 15.04.2025 - 16:00

Güncelleme: 15.04.2025 - 16:04

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, görevdeki bir yılını değerlendirdiği “1 Yıl, 1 Şehir, 1 Değişim” programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Köksal, bir gazetecinin “Önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden aday olacak mısınız?” sorusu üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Köksal, "Önümüzde bir genel seçim olacak. Yerel seçim öncesi olacak bu genel seçim. Eğer genel seçimde partimiz kazanamazsa ya da Sayın Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı olursa ben tekrar aday olmayacağım. Siyaseti tamamen bırakacağım. Erdoğan tekrar kazanırsa 'hayırlı olsun' diyeceğiz. Bundan sonra herhangi bir yere, belediye başkanlığı veya hangi bir makam olursa olsun aday olmayacağım. Ama başka bir aday kazanırsa o zaman ona göre değerlendireceğim" dedi.