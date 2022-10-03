Erdoğan'dan Saadet Partisi'nin yöneticisinin ölümü üzerine telefon

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Osman Akgün'ün ailesine baş sağlığında bulundu.

AA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 16:56
Erdoğan'dan Saadet Partisi'nin yöneticisinin ölümü üzerine telefon
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Osman Akgün'ün ölümü dolayısıyla oğlu Emre Akgün'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, merhum Akgün'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diledi.

 

 


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