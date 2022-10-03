Erdoğan'dan Saadet Partisi'nin yöneticisinin ölümü üzerine telefon
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Osman Akgün'ün ailesine baş sağlığında bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Osman Akgün'ün ölümü dolayısıyla oğlu Emre Akgün'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, merhum Akgün'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diledi.
İlgili Haberler
- Mustafa Varank, Erdoğan'ın kabinede konuştuklarını anlattı
- CHP'li Tanal, Erdoğan'ın Meclis konuşmasını eleştirdi: 'Bu ülkeyi kim bölmek isterse...'
- Erdoğan'dan Maliye Bakanlığı'na seçim talimatı: Perde arkasındaki isim belli oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de şehit olan polisin eşiyle telefonda görüştü
-
Video Haberler
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Kayınvalidesi konuştu: Psikopattı, işkence ediyordu
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- Öyle bir 104 ilçe var ki...
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı