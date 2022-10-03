Mustafa Varank, Erdoğan'ın kabinede konuştuklarını anlattı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım" dediğini aktardı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Küpeliler Sunta Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili görüşlerini paylaştı.
Erdoğan'ın kabine toplantısında "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler" dediğini aktaran Varank, hayat pahalılığına dair de şunları söyledi:
'BU ÜLKE ENFLASYONU İLK DEFA MI GÖRÜYOR?'
"1960'lardan beri asgari ücret uygulaması bu ülkede var. Bu ülke enflasyonu ilk defa mı görüyor? 2000 yılından önceyi bir değerlendirin. Yüzde 80, yüzde 200 enflasyonları yaşadık ama o zaman hiçbir iktidar 'Temmuz ayında enflasyonu güncelleyeyim, emekçi kardeşlerimizin biraz olsun işlerini kolaylaştırayım' demedi ama biz bunu dedik, enflasyona ezdirmemek için asgari ücreti güncelledik. Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zammı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz"
Video Haberler
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Kayınvalidesi konuştu: Psikopattı, işkence ediyordu
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- Öyle bir 104 ilçe var ki...
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı