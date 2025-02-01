Erdoğan’dan seçim mesajı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8. Antalya olağan il kongresinde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, parti teşkilatına “Seçime hazırlanın” talimatı verdi. Konuşmasında muhalefeti hedef alan Erdoğan, “Siyasi rekabeti, siyasi husumete dönüştürme alışkanlığından vazgeçmiyorlar” iddiasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili de konuşan Erdoğan, “Bay Kemal’in gösterdiği sarı kart dengesini bozdu. Böyle giderse yakında ikinci sarı kartı da görecek. Yüzüne gülüp sırtından hançerleyenleri saymıyorum. Bunlara cevap vermek dahi söz israfıdır. Rekabet zaten bu partiyi içten içe çökertiyor” dedi.
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