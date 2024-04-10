Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bazı siyasi partilerini telefonla arayarak tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 17:39
Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde Erdoğan ve genel başkanlar karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Erdoğan'ın aradığı liderler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın bulunmaması dikkat çekti.


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