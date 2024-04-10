Erdoğan'dan yeni 31 Mart açıklaması: Verilen mesajları en ince detayına kadar analiz ediyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde partisinin yaşadığı yenilgiye ilişkin "31 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle AK Partimiz için, davamızın geleceği için, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için hayra tebliğ olacaktır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 16:41
Erdoğan'dan yeni 31 Mart açıklaması: Verilen mesajları en ince detayına kadar analiz ediyoruz
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programına canlı bağlantılı ile katıldı.

Erdoğan konuşmasında, bir kez daha 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin mesajlar vererek "1 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle AK Partimiz için, davamızın geleceği için, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için hayra tebliğ olacaktır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında o bölüm şöyle:

"Seçim sonuçları elbette ayrı ve kapsamlı bir değerlendirmenin konusudur. Biz de her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz MYK toplantısında bunun ilk adımını attık. İnşallah halkayı sürekli genişleterek istişarelerimize devam edeceğiz.

Burada şu hususu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Biz 'sizin şer gördüklerinizde hayır olabilir' ikazına ram olmuş insanlarız. Biz olanda hayır olduğuna tüm kalbimizle inanan bir kadroyuz. 31 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle AK Partimiz için, davamızın geleceği için, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için hayra tebliğ olacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymuyorum. Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı tefrikaya düşmemenizi, aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum."

İSRAİL'E İHRACAT KISITLAMASI

AKP'li Cumhurbaşkanı, Ticaret Bakanlığı tarafından alınan İsrail'e bazı ürünlerde ihracat kısıtlaması kararına ilişkin de "İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Gazze'ye kesintisiz yardım ulaşıncaya dek bu tedbirlere devam edeceğiz. Tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi yerine getireceğiz. Mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız" dedi.

 


Recep Tayyip Erdoğan haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri Mustafa Bozbey haberleri

İlgili Haberler

Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a: BOP eş başkanlığı ve Ilımlı İslam Sözcülüğü görevlerini bir an önce iade et

Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a: BOP eş başkanlığı ve Ilımlı İslam Sözcülüğü görevlerini bir an önce iade et
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında 'ekonomi' itirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında 'ekonomi' itirafı!
Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum ile 'mazbata' gerilimi büyüyor: AKP yöneticisinden 'haddinizi aşıyorsunuz' tepkisi

Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum ile 'mazbata' gerilimi büyüyor: AKP yöneticisinden 'haddinizi aşıyorsunuz' tepkisi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Vajina muayenesinde beklenmedik olay: Hamam böceği şaşkına çevirdi!

Vajina muayenesinde beklenmedik olay: Hamam böceği şaşkına çevirdi!
9 Nisan 2024 salı reyting sonuçları açıklandı! Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed Fetihler Sultanı, Yabani, Bahar reyting sıralaması

9 Nisan 2024 salı reyting sonuçları açıklandı! Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed Fetihler Sultanı, Yabani, Bahar reyting sıralaması
Bursa'da yolcu otobüsünde yangın çıktı: İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapandı!

Bursa'da yolcu otobüsünde yangın çıktı: İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapandı!
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe İkizler burcu yorumu
İstanbul'da ucuz baklava için metrelerce kuyruk... İşte krizin kanıtı!

İstanbul'da ucuz baklava için metrelerce kuyruk... İşte krizin kanıtı!
Binlerce kişi bayramlaşmak için sıraya girdi

Binlerce kişi bayramlaşmak için sıraya girdi
Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine 'vergi' uyarısı

Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine 'vergi' uyarısı
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Koç burcu yorumu