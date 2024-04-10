Erdoğan'dan yeni 31 Mart açıklaması: Verilen mesajları en ince detayına kadar analiz ediyoruz

Yayınlanma: 10.04.2024 - 16:41

Güncelleme: 10.04.2024 - 16:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programına canlı bağlantılı ile katıldı.

Erdoğan konuşmasında, bir kez daha 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin mesajlar vererek "1 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle AK Partimiz için, davamızın geleceği için, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için hayra tebliğ olacaktır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında o bölüm şöyle:

"Seçim sonuçları elbette ayrı ve kapsamlı bir değerlendirmenin konusudur. Biz de her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz MYK toplantısında bunun ilk adımını attık. İnşallah halkayı sürekli genişleterek istişarelerimize devam edeceğiz.

Burada şu hususu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Biz 'sizin şer gördüklerinizde hayır olabilir' ikazına ram olmuş insanlarız. Biz olanda hayır olduğuna tüm kalbimizle inanan bir kadroyuz. 31 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle AK Partimiz için, davamızın geleceği için, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için hayra tebliğ olacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymuyorum. Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı tefrikaya düşmemenizi, aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum."

İSRAİL'E İHRACAT KISITLAMASI

AKP'li Cumhurbaşkanı, Ticaret Bakanlığı tarafından alınan İsrail'e bazı ürünlerde ihracat kısıtlaması kararına ilişkin de "İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Gazze'ye kesintisiz yardım ulaşıncaya dek bu tedbirlere devam edeceğiz. Tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi yerine getireceğiz. Mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız" dedi.