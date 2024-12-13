Erdoğan'dan Suriyeliler açıklaması: 'Kalmak isteyenlerin başımızın üstünde yeri var'

Yayınlanma: 13.12.2024 - 16:16

Güncelleme: 13.12.2024 - 16:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının gündeminde, Suriye'de cihatçıların yönetimi ele geçirmesi ve Türkiye'deki Suriyelilerin durumu vardı. AKP'li Cumhurbaşkanı, bu konuyla ilgili olarak muhalefeti de hedef almayı ihmal etmedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

YİNE SABIR, YİNE DESTEK İSTEDİ

Sakarya insanıyla, tarihiyle, adıyla Türkiye'nin mayası olan bir şehir. Unutmayın Sakarya, Sakarya'dan ibaret değildir. Beşeri coğrafyamızın bütün kodlarını taşıyan potansiyel Sakarya'da mevcuttur. Dünyadaki ve bölgemizdeki kırılmaların eşliğinde yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Hala çözmemiz gereken sıkıntılar aşmamız gereken engeller var.

Türkiye, Cumhuriyet'in ikinci asrıyla birlikte önüne açılan yeni kapıları, yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektedir. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha gayret, biraz daha destek istiyoruz.

KONU SURİYELİLER, HEDEF MUHALEFET

Bunlar değil miydi; 'Biz gelirsek bütün muhacirleri geldikleri yere göndereceğiz' diyen? Biz ne diyorduk? Bu millet ensardır, onlar ise muhacirdir. Biz, muhacirleri hiçbir zaman bu ülkeden kovmayacağız. Onlara hep sahip çıkacağız. Hamd olsun, dediğimiz oldu mu? Oldu. Şimdi ne oldu? Yeniden geldiği yere kendileri, üzülerek görüyoruz ki, çuvallarla, valizlerle dönüyorlar.

Birileri çıkıp ileri geri konuşuyor. Ne diyorlar; 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' Kimi bu soruyu cahilliğinden, kimi de ideolojik fanatizmden soruyor. Şimdi gördünüz mü, niçin Suriye'de olduğumuzu? Ne oldu şimdi? Suriye'nin başındaki nerede?

KENDİSİNİ HAKLI İLAN ETTİ

Bunlar ne olup bittiğini takip etmiyorlar. 3. Dünya Savaşı çıksa CHP'nin umurunda olmaz. Suriye'de 2011'de başlayan iç çatışmalar kardeşlik iklimini başka boyuta taşıdı. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirirken içeriden ve dışarıdan üzerimize gelen baskıyı, provokasyonu göğüslemek zorunda kaldık. Asla geri adım atmadık. Neticede kim haklı çıktı? Allah'a hamdolsun biz haklı çıktık. Esed pılısını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı.

KALMAK İSTEYENLERE MÜSAADE

Suriye'de evi, iş yeri, arazisi olan misafirlerimiz yavaş yavaş geri dönüş yoluna geçti. Kalmak isteyenlerin başımızın üstünde yeri var. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirirken içerden ve dışardan gelen nice baskıyı, ithamı, tahriki, provokasyonu göğüslemek mecburiyetinde kaldık.

ÖZEL'E SESLENDİ: ESAD'A NİYE GİTMEDİN YA?

CHP Genel Başkanı, Esed'in kendisinin bile inanmadığı af ilanına prim vererek son ana kadar bunun reklamını yapmıştır. Oraya gidecekti ya, Esed'i ziyaret edecekti ya. Özgür Bey ne oldu ya? Niye gitmedin ya, o ziyareti gerçekleştirseydin ya!