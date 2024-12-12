Reyhanlı’da yaşayan Suriyelilerin gözü kulağı dönüş için gidenlerde

Yayınlanma: 12.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2024 - 04:00

Pazartesi ve salı günü yaşanan yoğunluk, dün öğlene kadar da devam etti. Sonrasında ise kalabalık biraz daha azaldı. Konuştuğumuz Suriyelilerden aldığımız izlenim dönüşle ilgili daha büyük bir dalganın yaşanıp yaşanmayacağında, bugünlerde Suriye’ye gidenlerin geri bildirimleri belirleyici olacağı yönünde. Gidenlerin, “Burada yaşanabilir” demesiyle tersine göçün daha da hızlanacağı öngörülebilir. Hatay’ın sınır ilçesi Reyhanlı kent merkezinde Suriyeli nüfus yoğun olarak yaşıyor. İlçe aynı zamanda belki de en fazla Türk vatandaşlığına geçen sığınmacının da bulunduğu yer konumunda. Sokakta konuşulan dil çoğunlukla Arapça. Merkez ilçelere göre daha muhafazakâr bir yapıda olan Reyhanlı, Esad muhaliflerinin yaşadığı bir yer. Konuştuğumuz Suriyeliler, Türkiye’de mutlu olduklarını ancak ilk fırsatta dönmek istediklerini söylüyor. Farklı şehirlerden gelip burada tanışan Suriyeliler arasında da farklı bir iletişim var. Az sayıda rastladığımız Türk esnaflardan birisi yanında çalışan Suriyelilerin dönmeyi düşündüğünü belirtti. Ona göre Reyhanlı’dan parça parça Suriye’ye dönüşler yaşanacak. Suriye’ye gidiş için hem okul döneminin hem de kışın bitmesini bekleyenlerin sayısı da az değil.

"ŞİMDİLİK İYİLER"

Reyhanlı’daki Suriyelilerin hepsi Esad devrildiği için mutlu ve umutlu. İsrail ve terör örgütü PKK/PYD’nin Suriye’den çekilmesi konusunda da fazla iyimserler. Terör örgütü HTŞ gibi unsurlara da “Şimdilik iyiler” kredisi veriliyor. Hiçbir seçenek Esad’dan kötü olamaz duygusu burada da ağırlıkta. Reyhanlı’da yaşayan Suriyeliler, “Biz Irak değiliz, bir arada yaşarız, yeter ki adil ve zulüm etmeyen bir yönetim olsun” diyorlar.