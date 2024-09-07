Erdoğan teğmenleri hedef gösterdi: O kılıçları kime çekiyorsunuz?

Yayınlanma: 07.09.2024 - 15:57

Güncelleme: 07.09.2024 - 16:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatipliler Kurultayı'nda 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenleri hedef gösterdi.

Milli Savunma Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan tegmenlerin görüntüleriyle ilgili 'O kılıçları kime çekiyorsunuz?' diye sordu. Erdoğan "Geçenlerde mezuniyet töreninde, bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili olarak da birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, söz konusu teğmenlerin orduda bulunmasının mümkün olmadığını savunarak ''Çalışmalarımızı yapıyoruz ve bu konularla ilgili olarak görüşmelerimizi yaptık ve bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz'' ifadelerini kullandı.