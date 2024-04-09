Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a: BOP eş başkanlığı ve Ilımlı İslam Sözcülüğü görevlerini bir an önce iade et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail ile ticarete kısıtlama kararı alan iktidarı daha kapsamlı adımlar atmaya çağırdı. Erbakan ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "BOP Eş Başkanlığı ve Ilımlı İslam Sözcülüğü görevlerini bir an önce iade et" çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 15:54
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a: BOP eş başkanlığı ve Ilımlı İslam Sözcülüğü görevlerini bir an önce iade et
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ihraç edilen ürünler için aldığı kısıtlama kararının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Kararın 35 bin kişinin ölümünden alınması nedeniyle geç kalındığını belirten Erbakan, ihracatına kısıtlama getirilen ürünler arasında 'jet yakıtı'nın yer almasına dikkat çekti. Erbakan, "Özellikle de Gazze katliamlarında kullanılmış olması kuvvetle muhtemel olan  ‘Uçak Benzini ve Jet Yakıtı’nın Türkiye’den gönderilmiş olması tam bir felakettir" dedi.

İktidarın bununla yetinmemesi çağrısında bulunan Erbakan, "Diğer tüm ticari alanlarda da İsrail’e yönelik kısıtlama getirmesi, İsrail’i füze saldırılarına karşı korumak için kurulmuş olan Malatya Kürecik Radar Üssü’nün kapatılması ve İncirlik Üssü üzerinden İsrail’e yönelik muhtemel silah ve mühimmat sevkiyatının da durdurulması konusunda önleyici tedbirleri acilen alması gereklidir" dedi.

Erbakan, açıklamasını AKP'li Cumhurbaşkanı'na dönük çarpıcı bir çağrıyla tamamladı. Erbakan, Erdoğan'a, "Bütün bunlarla birlikte, 2004 yılının Haziran ayında  ABD’nin  Georgia  eyaletinde yapılan G-8 zirvesinde ABD'nin, 'Genişletilmiş Büyük Ortadoğu' projesi kapsamında ortaya koyduğu: "Demokrasi Yardım Diyaloğu"nun eş başkanlığı ve “Ilımlı İslam” kavramının sözcülüğü görevlerini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın bu görevlerini bir an evvel iade etmesi de milletimizin arzusudur" diye seslendi. 

DESTEK ŞARTLARI ARASINDAYDI

Yeniden Refah Partisi, yerel seçime kendi adaylarıyla girmesi nedeniyle AKP'nin hedefi olmuştu. Genel Başkan Fatih Erbakan, seçime günler kala AKP adaylarına destek için şartlarını açıklamış ve "Bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail’le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail’e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya’da İsrail’i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü’nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkardığını ilan etsin, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız" demişti.

 


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