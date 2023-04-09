Erdoğan'ı yalanlayan Dolmabahçe müezzini Fuat Yıldırım, CHP'den aday
Gezi eylemleri sırasında Erdoğan'ın "camide içki içildi" iddiasını yalanlayan eski müezzin Fuat Yıldırım, CHP İstanbul 2'nci bölge 10'uncu sıradan milletvekili adayı oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 14 Mayıs seçimlerindeki milletvekili aday listesi belli olmaya başladı. Listede dikkat çekici isimler bulunuyor.
Gezi eylemleri sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Camide bira içtiler" açıklamasını yalanlamasıyla bilinen Bezmialem Valide Sultan Camii'nin eski müezzini Fuat Yıldırım CHP’den milletvekili adayı gösterildi.
Yıldırım, İstanbul 2'nci bölge 10'uncu sıradan milletvekili adayı oldu.
CHP'nin bu bölgede aday gösterdiği diğer isimler şöyle:
Namık Tan
Yunus Emre
Gökan Zeybek
Enis Berberoğlu
Mustafa Kaya (SP)
Yüksel Mansur Kılınç
İsa Mesih Şahin (Gelecek)
Evrim Sızvanoğlu (DEVA)
Berna Sukas
Fuat Yıldırım
Onur Aydın
Işık Öğütçü
Soner ÖZimer
Mehmet Ali Yüksel
Şaban Karaaslan
Elmas Arus
NE OLMUŞTU?
Dönemin başbakanı Erdoğan, Gezi Parkı protestoları sırasında Bezmialem Valide Sultan Camisi’nde bira içildiğini iddia etmişti. O dönem caminin müezzini olan Yıldırım ise “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” diyerek Erdoğan’ı yalanlamıştı.
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