Erdoğan'ın 2021 yılındaki TÜSİAD konuşması yeniden gündem oldu: 'Sizin cinsinizi de, cibilliyetinizi de iyi biliyoruz'

Yayınlanma: 14.02.2025 - 14:24

Güncelleme: 14.02.2025 - 14:32

TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan Başkan Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunları kapsamlı şekilde ele aldı.

YİK Başkanı Ömer Aras, son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe yarattığını belirtti.

Aras, “Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor” dedi.

Ömer Aras, Kartalkaya’daki yangın faciasından siyasi tutuklamalara, ordu içindeki ihraçlardan gazetecilerin hedef alınmasına kadar pek çok konuya değindi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay” değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz. Politik hayatta olağanüstü olaylar yaşıyoruz. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce bir soruşturma başlatılıyor sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor; genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Kurallarımız vardır ama uymayan çoktur, yeterli denetim yoktur. Bu ölümlerin ana nedeni sistem bozukluğudur."

İKTİDAR KANADINDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

TÜSİAD'ın çıkışına AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan tepki geldi. TÜSİAD'ın açıklamalarına iktidar gazeteleri “vesayet özlemi” yorumunu yaptı.

ERDOĞAN'IN 2021'DEKİ KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Söz konusu açıklamalar sonrası 2021 yılında İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen bir programda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu.

"SİZİN CİNSİNİZİ DE CİBİLLİYETİNİZİ DE İYİ BİLİYORUZ"

Erdoğan, 3 yıl önceki konuşmasında, "Ey TÜSİAD ve yavruları sizin tek göreviniz var, yatırım, istihdam ve büyüme. Kalkıp da hükümete saldırmanın yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de iyi biliyoruz" ifadeleriyle TÜSİAD'ı hedef almıştı.