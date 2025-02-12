Yayınlanma: 12.02.2025 - 16:58

Güncelleme: 12.02.2025 - 16:58

Müzisyen Özdemir Erdoğan, ünlü sanatçı Zeki Müren hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi. Erdoğan, Müren’i sert bir dille eleştirerek, "Türkiye’ye atılmış bir atom bombasıdır" ifadelerini kullandı. Peki, Özdemir Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Özdemir Erdoğan şarkıları...

ÖZDEMİR ERDOĞAN KİMDİR?

Özdemir Erdoğan 17 Haziran 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi batı klasik müziği piyanisti ve dayısı keman ve piyano çalan klasik müzik sanatçısıydı. İlk eğitim bu küçük yaşlardan itibaren bu kanallarla alınmıştır.

1940 ile 1950'li yılların arasının kendine özgü koşulları, Özdemir Erdoğan'ın resmi bir sanat eğitimi almasını engelleyen önemli faktörlerden biridir. Diğer bir husus da, baba tarafının yine o tarihlerin koşullanmalarıyla mutlak bir temel eğitimi öngörmesidir. 15-16 yaşına kadar süren bu eğitim sürecinde Özdemir Erdoğan'ın sanatsal konulara yatkınlığı belirlenmiş ve bu durum okullardaki öğretmenlerce de desteklenmiştir.

Özdemir Erdoğan 1960 yılında Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun olmuş ve askerliğini yedek subay öğretmen olarak Adıyaman, Besni Araplar köyünde başöğretmen olarak tamamlamıştır.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali tarafından 2016 yılında Özdemir Erdoğan'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilmiştir.

ÖZDEMİR ERDOĞAN'IN ÖZEL HAYATI

Özdemir Erdoğan, 1966’da Ayşen Hanım’la evlenir. Can adlı bir oğlan, Fatma Yonca adında bir kızları olur. Fatma Yonca büyür ve Amerika’ya yerleşir.

Fatma Yonca’nın eşi 1999’da vefat eder. 3 çocukla kalan, vefat eden eşinin işlerini de devralan Fatma Yonca’ya destek olmak için Ayşen Hanım sık sık Amerika’ya gider. Ayşen Hanım 2003’te kızının yanına yerleşmek ister. Ancak Özdemir Erdoğan onunla aynı hayali paylaşmıyordur.

Ayşen Hanım mahkemeye sunduğu dilekçesinde Özdemir Erdoğan’ın “Ben ülkeme hizmet etmek istiyorum” diyerek Amerika’ya yerleşmeyi reddettiği için kendisinden boşanmak istediğini ifade eder ve 37 yıllık eşi Özdemir Erdoğan’dan boşanır. Özdemir Erdoğan bir röportajında şöyle der: “Bu ayrılığın ardından ilk aklıma gelen “Sevdim Seni Bir Kere, Başkasını Sevemem” adlı şarkıyı söylemek...”

ÖZDEMİR ERDOĞAN ŞARKILARI

Sevdim Seni Bir Kere

İkinci Bahar

Pervane

Baharda Kuşlar Gibi

Küçük Bir Aşk Masalı

Karlı Kayın Ormanında

Kim Bilir

Gurbet (Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminin müziği)

Bebek

Elif dedim be dedim

Aşkın Tortusu Kalır

Paranın Ne Önemi Var

Bir Garip Yolcu

Samanyolu

Fahriye Abla

Duyduk Duymadık Demeyin

Bu Son Olsun

Deniz Ve Mehtap

Sensiz Saadet

Herkes Kendine Benzer

Dağlar Dağlar

Yak Bir Sigara