Erdoğan'ın 6 gün sonra kabullendi: Şu anda enflasyon sıkıntımız var

Yayınlanma: 23.04.2023 - 19:49

Güncelleme: 23.04.2023 - 19:54

17 Nisan'da İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabının açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, muhalefetin ekonomi eleştirilerine, "Ekonomide sıkıntı varmış, yoo… Biz gayet iyi yolumuza devam ediyoruz. MB’nin de Döviz rezervi 22,5 milyar dolardı. Başbakanlık dönemimde 135 milyar dolara çıkardık. 2013’te IMF ile ilişiği kestik, merkezin döviz rezervi arttı, şu anda da ihtiyacımız yok" ifadeleriyle yanıt vermişti.

'GEÇMİŞTE YAPTIK, YİNE YAPACAĞIZ'

Bugün Sakarya Akyazı'da gerçekleştirilen Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, faiz ve enflasyon mesajı verdi. IMF'den bir kuruş almadıklarını iddia eden Erdoğan, "Şu anda enflasyon bir sıkıntımız var ama faizi 8,5'a düşürdük. Daha da düşecek. Geçmişte yaptık. Geçmişte yaptığımıza göre bugün de yaptık yarın da yapacağız" dedi.

FAHİŞ ARTIŞ İÇİN DÜZENLEME

Erdoğan, ekonomideki sıkıntıları da unutmadıklarını kaydederek, "Bazı ürünlerde sıkıntılar yaşadık. Fahiş artışlar da olduk. 14 Mayıs'tan sonra özellikle gıdada her türlü yanlış yola gidenlere yapacağımız yasal düzenlemelerle onlara da gereken dersi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNCE DE EKONOMİ'DE 'SIKINTI VAR' DEMİŞTİ

Erdoğan, 16 Nisan'da da "Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz" demişti.