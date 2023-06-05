Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede yok yok... Yine çok 'renkli'

Yayınlanma: 05.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.06.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yeni bakanları açıkladı. Bakanlıklar aynı kalırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm bakanlar değişti.

Yeni bakanların özgeçmişleri ve gündeme geldikleri olaylar dikkat çekti. Öne çıkanlar özetle şöyle:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: “Milli Görüş” geleneğinden geliyor. 2007’de tartışmalı şekilde Meclis’e gelen ve yargıda mülakat öngören yasa tasarısında imzası bulunuyor. Yasa tasarısı, Danıştay’ın aksi yöndeki kararına karşın Meclis’e sunulmuştu. Aynı zamanda avukatların ve baroların tepkisine karşın kabul edilen “çoklu baro” uygulamasının ardından İstanbul’daki kurulan 2. baronun kurucuları arasında yer aldı. 2012’de Zonguldak’ta düzenlenen Türkçe Olimpiyatları’na katıldı ve konuşma yaptı. FETÖ’nün kumpas davalarından olan Ergenekon davasını “Ergenekon’u ‘Hükümeti şiddet yoluyla devirmek isteyen bir terör örgütü’ olarak tanımlayan AİHM kararı da mı gayri meşru?” sözleriyle savundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: 1982 Brüksel doğumlu. Belçika’da milletvekili seçildi ve Avrupa ile Belçika’nın ilk türbanlı milletvekili oldu. İngiliz vatandaşlığı bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi kabinenin çifte vatandaşlığı bulunan isimlerinden.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: 2019’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday oldu ve kaybetti. Kayseri’deki belediye başkanlığı döneminde “Gülen Yüzler” adı altında düzenlenen kurslar ile öğrencileri “FETÖ’ye teslim ettiği” iddia edildi. Belediye başkanlığından ayrılırken “kasayı dolu bıraktığını” iddia etse de bu paranın bankadan çekilen kredi olduğu ortaya çıktı. Firari FETÖ imamı Mahmut Yeter’e yazdığı mektupla da tepki çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Bakan yardımcılığı görevinden bakanlığa atandı. AKP kurucularından da olan Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın damadı. Nikâh şahitlerinden biri ise Erdoğan. AKP teşkilatlarının toplantılarında bakan yardımcısı sıfatıyla sunum yapmasıyla ve 5 farklı kurumda görev yapması ve maaş almasıyla gündeme geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: İkinci kez aynı bakanlığa getirildi. “1990’lı yıllarda trafik kazası geçiren Erdoğan’ın başında serum şişesini tutan kişi” olarak biliniyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu’nda üst düzey görevler üstlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 2014’te Tekirdağ Valiliği yaptığı sırada “Coca Cola”yı protesto etmek için aynı grubun ürünü olan “Fanta” içmesiyle gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2019’daki seçimlerinin yenilenmesinin ardından İmamoğlu’nun yerine vekaleten getirildi. İmamoğlu’nun makam odasına astığı Atatürk fotoğrafını kaldırmasıyla tepki çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu. Bakan olmadan 1.5 saat önce sosyal medya hesabını kapattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Aynı bakanlıkta bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu. 17-25 Aralık operasyonlarından önce FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili yaptığı paylaşım, yeniden gündem oldu. Kacır, paylaşımında, “Sevgimiz kalptendir. Lakin ihtiyaç hasıl olduysa buradan söylemeye, elbette Nuru Muhammedi’nin aşkıyla yaşan Fethullah Gülen’i seviyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı’nda mütevelli heyeti üyesi olarak görev yapıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İktidara yakınlığıyla bilinen MÜSİAD’da genel başkanlık da dahil olmak üzere çeşitli görevler üstlendi. Yine iktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Holding’de de üst yöneticilik yaparken AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğini de üstlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 2013-2018 arasında MEB’de müsteşarlık görevinde bulundu. Bakanlık için adının geçtiği sırada Ziya Selçuk bakanlığa atandı. Hemen ardından görevinden alındı. Rektörlük için en az 3 yıl profesör olma şartının kaldırılmasıyla birlikte rektör oldu. Şartın kendisi için özel olarak getirildiği iddia edildi. Profesörlük kadrosu için çıkılan ilanın da kendisine özel yayınlandığı öne sürüldü. 2013’te karma eğitimin zorunlu olduğuna ilişkin hüküm bulunmadığını öne sürerek “Halkın istediği şekilde Milli Eğitim Bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapar” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İmam hatip lisesi mezunu. Rekabet Kurumu’nun 2017’de başlattığı “gübrede kartelleşme” soruşturması, GÜBRETAŞ’ın genel müdürlüğünü yürüttüğü tarihleri de kapsıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu: 2015’te AKP’den milletvekili adayı olmak için Karayolları Genel Müdürlüğü İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevinden istifa etti. Aday gösterilmeyince görevine döndü, 2018’de Karayolları Genel Müdürlüğü’ne atandı. 2021’de Türk Telekom’a ait bir şirkette yöneticilik yaptığı ve çift maaş aldığı gündeme geldi.