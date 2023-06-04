Twitter'da 'yeni kabine' etkisi: Sosyal medyada Mehmet Şimşek ve Nureddin Nebati 'goygoyu' başladı

Yayınlanma: 04.06.2023 - 12:13

Güncelleme: 04.06.2023 - 12:13

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM'de mazbatasını alıp yemin ettikten sonra görevine başladı.

Yemin ettikten sonra Saray'a giden Erdoğan için göreve başlama töreni düzenlendi. Erdoğan burada yeni kabinesini açıkladı.

NEBATİ YERİNE ŞİMŞEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yerine eski bakanlardan Mehmet Şimşek atandı. Nebati ise, AKP Mersin Milletvekili olarak TBMM'de görev alacak.

Nebati, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda yeni kabineyi tebrik etti.

Erdoğan'a da teşekkür eden Nebati, paylaşımında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’mizin açıklanan yeni kabinesi milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Görevim süresince gururla birlikte çalıştığım tüm mevkidaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Nebati ve Şimşek arasındaki görev değişimi sosyal medyaya da damga vurdu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Mehmet Şimşek ve Nureddin Nebati arasında geçen devir teslim törenini yaptıkları paylaşımlarla tiye aldı.

Bir Twitter kullanıcısı, "Pazartesi kasayı boş görünce Nebati’nin evini basmaya giden Mehmet Şimşek ağabey" paylaşımı yaparken;

diğer kullanıcılar da "Mehmet Şimşek-Nebati telefon görüşmesi",

"Mehmet Şimşek’e Hazine'yi devrederken Nebati",

"Mehmet Şimşek-Nurettin Nebati devir teslim göreni :)" ifadeleriyle kabindeki söz konusu değişikliği tiye aldı.