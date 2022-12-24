Erdoğan'ın açıklaması milyonları kızdırdı: Asıl küfe yurttaşın sırtında

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretin belirlenme sürecinde “İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna “Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe” yanıtını vermişti.

Erdoğan’ın bu sözleri “Emekçileri sırtındaki küfe diye tanımlıyor” gerekçesiyle birçok kesim tarafından eleştirildi. Yurttaşlar sosyal medyadan ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu anımsatarak “Asıl küfe vatandaşın sırtında. Vatandaş 20 yıldır seni sırtında taşıyor” ifadelerini kullandı.

KIŞLIK VE YAZLIK SARAYLAR

Asıl küfenin yurttaşın sırtında olduğu üzerine yürütülen tartışmalar akıllara AKP’nin 20 yıllık icraatlarını getirdi. 20 yıllık AKP iktidarında “İtibardan tasarruf olmaz” denilerek kamu kaynakları fütursuzca harcandı, yazlık ve kışlık saraylar inşa edildi.

Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu’na göre Beştepe’nin 2020’de yaklaşık 8 milyon lira olan günlük harcaması 2021 yılında 2 milyon liralık artışla yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı.

Marmaris’te inşa edilen ve kamuoyu tarafından “Yazlık Saray” olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi ise 2018–2021 yılları arasında 640 milyon lira harcanarak inşa edildi. Bitlis Ahlat’ta Van Gölü kenarında inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün maliyetinin ise en az 125 milyon TL olduğu belirtiliyor.

SARAY’IN ARABA SEVDASI

Yurttaş için araba almak bir hayale dönüşmeye başlamışken Saray lüks araba sevdasından da vazgeçmiyor. Devlet Malzeme Ofisi’nin 2018 ve 2021 yıllarını da kapsayan dört yılda taşıt alımı için harcadığı para 1 milyar 454 milyon 734 TL’ye ulaştı. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’in Meclis’te yaptığı konuşmaya göre sadece geçen yıl Cumhurbaşkanlığı’nın talebi üzerine Almanya’dan Ankara’ya 4 adet yeni S 600 Maybach araç alındı.