Son Dakika: Erdoğan'dan yeni asgari ücret çıkışı: 'Bizim sırtımızda küfe var'

21 Aralık 2022 Çarşamba, 13:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada milyonların merakla beklediği asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin net tarih verdi.

Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da Bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın hemen ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin soruları da cevapladı.

Bir gazetecinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücrete ilişkin görüşmesinin nerede yapılacağı konusundaki soru üzerine Erdoğan, görüşmenin "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde" olacağını bildirdi.

"SIRTIMIZDA KÜFE VAR"

Erdoğan, "İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor."