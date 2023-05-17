Erdoğan’ın, AKP oylarının yüzde 42’den 35’e düşmesine sinirlendiği iddia edildi: Partisini fırçaladı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2023 - 08:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki günkü MYK toplantısında, partililerine, AKP’nin oyunun yüzde 35.58’e düşmesi nedeniyle “kızdığı” ileri sürüldü. Erdoğan’ın, pek çok ilde “AKP’nin daha fazla milletvekili çıkarabilecekken milletvekili aday listelerinde hata yapıldığını, bu nedenle pek çok ilde adayların vatandaşlarca benimsenmediği” değerlendirmesinde bulunduğu ifade edilirken “Seçim döneminde çok daha fazla sahada olunmalıydı. Pek çok ilde adaylar benimsenmediği için milletvekili sayısı düştü. Burada iyi çalışılmadı” dediği kaydedildi.

LİSTE KIZGINLIĞI

AKP, 2018 yılı seçimlerinde yüzde 42.56 oy alarak 295 milletvekili çıkarmıştı. Ancak AKP, 14 Mayıs’taki seçimlerde aynı başarıyı gösteremedi ve oy oranı yüzde 35.58’e geriledi ve bu kez 267 milletvekilini parlamentoya gönderdi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK’nin de başlıklarından birinin AKP’nin milletvekili seçimlerinde yaşadığı oy düşüklüğünün nedenlerinin olduğu belirtildi. Erdoğan’ın, partisine “listelerle ilgili hata yapıldığı” konusunda “kızdığı” ileri sürüldü. Erdoğan’ın, toplantıda, “Listelerde hata yapıldı. Vatandaş listelerdeki adayları benimsemedi. Sahada da etkin çalışmalar yürütülemedi. Pek çok ilde adayların da vatandaşlarca benimsenmemesi nedeniyle parlamentodaki milletvekili sayısı düştü” dediği kaydedildi.

ORTAK SEÇİM BÜROSU

AKP MYK’de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için MHP ile “ortak çalışma kararı alındığı” öğrenildi. AKP ve MHP’nin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimleri için “ortak seçim büroları” kuracağı da ifade edilirken, partide, “AKP ve MHP’nin ortak cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan. MHP, 14 Mayıs’taki seçimlerde de sahada ‘Adayımız Erdoğan’ çalışması yürütmüştü. Milletvekilliği için ayrı çalışmalar yürütüldü ancak 28 Mayıs’ta yapılacak seçim yalnızca Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu nedenle sahada MHP’nin de AKP’nin de söylemi aynı olacak. MHP ile sahada ikinci tur için daha etkin çalışma yürütülecektir” değerlendirmesi yapılıyor.

AKP ve MHP’nin, ikinci tur seçimleri için sahada yürütecekleri çalışmalarda “söylem birliği içinde yer alacağı” da kaydedildi. İkinci tur seçimleri için “milliyetçi söylemlerin daha fazla ön planda tutulacağı” da kaydedildi.

HEDEFTE 'MİLLET' VAR

Bu kapsamda iktidarın 21 yıllık icraatlarının yanı sıra terörle mücadele, savunma, İHA ve SİHA’ların terörle mücadeleye katkısı, Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz, Togg otomobil, “Türkiye’nin bu başarılarından ötürü Batı tarafından hedef alındığına” yönelik söylemlerin anlatılacağı kaydediliyor. AKP’nin ayrıca “ekonomi, sağlık, eğitim, diplomasi gibi alanlarda da istikrar vurgusunu” yapacağı, istikrar vurgusunda bulunurken de özellikle İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti seçmenleri için de “CHP’nin HDP ile seçimlerde ortaklaşa hareket ettiği” söylemini kullanacağı kaydediliyor.