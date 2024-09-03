Erdoğan'ın 'asla görüşmem' ve 'katil' dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma: 03.09.2024 - 19:53

Güncelleme: 03.09.2024 - 20:08

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin Türkiye ziyaretine ilişkin, İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 4 Eylül 2024 tarihinde ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde icra edilecektir. Konsey Toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir” denildi.

Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi hakkında, 'Asla barışmam', 'katil’ ve 'darbeci' ifadelerini kullanmıştı.