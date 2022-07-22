Erdoğan’ın ‘Bizim STK’ler’ dediği tarikatçı kuruluşlar Suriye’de para basıyor!

22 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, önceki gün, İran ziyaretinden dönüşte yaptığı açıklamada, Suriyelilerin dönüşüne değindi. “Biz Suriye’nin kuzeyinde briket evler yapıyoruz” diyen Erdoğan’ın, “Bunu özellikle söylüyorum; ne Avrupa Birliği’nden ne şuradan ne buradan en ufak bir destek alarak değil, bizim kendi sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapıyoruz. AFAD’ın koordinesinde bunu sürdürüyoruz” sözleri ise dikkat çekti.

YASAKLAR AMA...

Erdoğan’ın “Bizim STK’lerimiz” dediği kuruluşların birçoğu, 677 sayılı yasayla yasaklanan ancak vakıf ve dernek statüsünde fiilen faaliyetlerini sürdüren cemaatlerle ilişkili. İdlib’deki evler dışında kimisinin Afganistan’a giden “İyilik Treni” projesinde de yer aldığı bu vakıf ve dernekler arasında, daha önce Almanya’daki yolsuzluk davasıyla tanınan Deniz Feneri Derneği; İsmailağa, Yahyalı, Halidiye, Nur ve Erenköy gibi çeşitli cemaatlere yakınlığıyla bilinen Hayrat Yardım Derneği, Beşir Derneği, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, KIYAMDER, Sadakataşı Derneği ve Verenel Derneği gibi vakıf ve dernekler yer alıyor. Ayrıca, kendisini “İsmailağa cemaatinin yurtdışı hizmet birimi” olarak tanıtan İDDEF de briket ev projesinde.

BAKAN SOYLU’YLA AYNI MASADALAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Haziran’da, arasında Erdoğan’ın “Bizim STK’ler” şeklinde adlandırdığı dernek ve vakıfların da yer aldığı STK’ler ile “İdlib 100 bin Briket Ev Tanıtım Toplantısı” düzenledi. Toplantıda Soylu’yla aynı masada yer alan isimler şöyle: - Nurcuların Yazıcılar grubuna yakınlığıyla bilinen Hayrat Yardım Derneği’nin Başkan Yardımcısı Osman Çalım, - Menzil tarikatına yakınlığıyla bilinen Beşir Derneği’nin Genel Başkanı Fatih Sarıyar, - Erenköy cemaatiyle bağlantılı olduğu bilinen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın Genel Müdür Yardımcısı Saadettin Ekinci, - İsmailağa cemaatinden “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’ye yakınlığıyla bilinen KIYAMDER’in Başkanı Mehmet Emin Değer,

- Haksöz grubuna yakınlığıyla bilinen Fetih İnsani Yardım Vakfı’nın Genel Başkanı Yılmaz Bulat, - Nakşibendiliğin Halidiyye kolundan olduğu bilinen Sadakataşı Derneği’nin Genel Başkanı Kemal Özdal,

- Kendisini “İsmailağa cemaatinin yurtdışı hizmet birimi” olarak tanıtan İDDEF’in Genel Müdür Yardımcısı Bilal Turan, - Yahyalı cemaatine yakınlığıyla bilinen Verenel Derneği’nin Genel Başkanı Atıf Soylu, - İHH-İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, -Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, - İlim ve Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı İsmail Kaya, - Hayat Yolu Derneği Genel Başkan Yardımcısı Uğur Turan, - İyilik Derneği Genel Başkanı Ömer Çiçek, - ANDA Derneğ Genel Başkanı Okan Tosun, - Cansuyu Derneği; Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yaşar, - Almanya’daki yolsuzluk davasıyla tanınan Deniz Feneri Derneği’nin Genel Başkanı Mehmed Cengiz, - Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, - Türkiye Diyanet Vakfı Hayri Hizmetler Müdürü Abdullah Aydos.