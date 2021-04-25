Erdoğan'ın danışmanı Oğan: ABD müttefikimiz olmamıştır, açıktan savaş iyidir

25 Nisan 2021 Pazar, 14:49

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada yaşananları "soykırım" olarak tanımlaması üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessizliği sürüyor.

Biden'ın 24 Nisan açıklamasını yaptığı saatlerde, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde sağlık çalışanlarıyla iftar yapan Erdoğan, çıkışta yaptığı açıklamada konuyla ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Erdoğan'ın konuyla ilgili yanıtı beklenirken danışmanlarından Ayhan Oğan ise "açıktan savaş" mesajı verdi.

Ayhan Oğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle yazdı:

"Batı hiçbir zaman Türkiye nin dostu olmamıştır. ABD de hiçbir zaman müttefikimiz olmamıştır. Şaşıracak kaygılanacak birşey yok. Örtülü savaştan, ikiyüzlü ilişkidense açıktan savaş iyidir. TC devleti Erdoğan liderliğinde hepsinin hakkından gelir."



