Erdoğan'ın başdanışmanından Meclis'te DEM Partili vekilin darbedilmesine destek

Yayınlanma: 26.07.2024 - 10:26

Güncelleme: 26.07.2024 - 10:32

Çarşamba günü Meclis Genel Kurulu'nda DEM Parti Grubu adına konuşma yapan Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın eski Ulaştırma Bakanı ve AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu tarafından darbedilmesi AKP saflarında tebrik konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, saldırı anlarının görüntülerini X hesabından paylaşıp Karaismailoğlu'nu kutladı.

Saral, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve AK Parti Trabzon Milletvekili Sayın Adil Karaismailoğlu hemşehrimi terör yuvası DEM’in mensubu Ali Bozan'a hak ettiği muameleyle cevap vermesinden dolayı yürekten kutluyorum. Oflu duruşuna, ellerine sağlık…"

Eski AKP milletvekili ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de Karaismailoğlu'nu tebrik eden isimlerden biri oldu.

Aynı zamanda avukat olan Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından "Eline ayağına sağlık Sayın. Adil Karaismailoğlu Bakanım" diye yazdı.

AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de desteğini Karaismailoğlu'yla Meclis Genel Kurulu'nda yan yana olduğu ana dair fotoğrafı paylaşıp "Yüce Meclis’te çalışmalara devam ediyoruz…" diyerek gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Meclis Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin grup önerisi görüşülürken DEM Parti adına grup konuşmasını yapan Ali Bozan, kürsüde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Önergenin konusu vergi, Meclis’in gündemi vergi. En son bu kürsüye geldiğimde AKP sıralarını yaptıklarından dolayı alkışlamıştım ama bu sefer heveslenmeyin, alkışlamayacağım sizi. Çünkü anlatsak, izah etsek, yuh çeksek de anlamıyorsunuz, bir noktaya gelince de utanmıyorsunuz. Konumuz vergi, emeklinin cebinden çaldığınız.. Düşünün siz, maaşınızı çeken bir emeklisiniz, arkadan geldiği biri maaşınızı çaldı. Böyle bir durumda ne yaparsınız, bağırırsınız ‘hırsız var, hırsız var’ dersiniz, polise gider şikayetçi olursunuz. Bu hırsızı dava edersiniz. Bunu TÜİK sayesinde AKP her ay yapıyor. İşçinin, memurun, emeklinin cebinden her ay düzenli şekilde çalıyor. İşçinin, memurun sesi duyulmuyor. Ben buradan cebinden maaşı çalınan yurttaş adına bağırmak istiyorum; hırsız var, hırsız var, hırsız var. AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor.”

AKP'li milletvekilleri Bozan’ın bu sözlerine önce “Aynaya bak” daha sonra, “Sen de terbiyesiz, ahlaksızsın” karşılığı verdi. Bozan da “Terbiyesiz de sizsiniz, ahlaksız da. Bir defa çıkın buraya, ben ‘hırsızsınız’ diyorum, deyin ki ‘biz hırsız değiliz’. Kendinizi ifade etmekten acizsiniz. O yüzden ağzınız pislik kokuyor o yüzden” dedi. Daha sonra AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Bozan’a doğru yürüyerek DEM'li milletvekiline tokat attı.