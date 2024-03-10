Erdoğan’ın ‘Bu benim son seçimim’ açıklamasını hukukçular değerlendirdi: 'Yine seçilmek istiyor'

Yayınlanma: 10.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.03.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün katıldığı bir etkinlikte 31 Mart yerel seçimlerinin kendisi adına son seçim olacağını belirtti.

Erdoğan, “Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak” dedi.

Ancak Erdoğan benzer açıklamaları geçmiş dönemlerde de yaptı. Erdoğan 2009 ve 2012’de milletvekili seçimlerini kastederek “son kez” açıklaması yapmıştı.

Erdoğan, 2012 yılında “Büyük Kongre’de son kez genel başkanlıka aday oluyorum” açıklaması yaparken 2022 yılında ise “2023’te milletten kendi adımıza son kez oy istiyoruz” demişti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Erdoğan’ın açıklamasının ardından anayasa değişikliği yapılacağı iddiası gündeme geldi. Cumhuriyet konuya ilişkin hukukçularla konuştu. Hukukçu Turgut Kazan, Erdoğan’ın “Bu son seçimim” sözlerinin olağan koşullarda bir mantığı ve tutarlılığının olmadığına vurgu yaptı.

Kazan, “Çünkü Cumhurbaşkanı yerel seçime girmiyor. Bu seçim, belediye başkanları, belediye meclisi ve muhtarlar seçimi. O nedenle bu sözlerin bir anlamı yok. Neyin son seçimi?” dedi.

Erdoğan’ın bu sözlerinin çeşitli olasılıklar doğurabileceğine vurgu yaparak “Bunlardan biri anayasa değişikliği. Bir çeşit kamplaştırmayı tekrar kuvvetlendirerek yeniden seçilebilme imkânı yaratacak bir anayasa değişikliği. O değişiklik sırasında onu gerçekleştirmek, hatta belki onu öne çıkararak anayasa değişikliğini kolaylaştırmak olabilir. Erdoğan bir kez daha seçilmek isteyecek ve bir kez daha aday olacak. Ancak Erdoğan demek istiyor ki bir daha aday olamayabilirim. O nedenle anayasa değişikliği getirilebilir. ‘Cumhurbaşkanı beş yıl için seçilir’ şekline sokulacak. Bu arayış olabilir” dedi.

‘ÖNÜ AÇILABİLİR’

Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer ise “Anayasaya göre bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak bunun bir istisnası var, Şayet TBMM, üye tamsayının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilir. Bunun için beşte üç çoğunluk yani 360 milletvekili gerekiyor” dedi.

Diğer yandan bir anayasa değişikliği ile de mevcut cumhurbaşkanının tekrar aday olmasının önü açılabilir. Ancak böyle bir anayasa değişikliği için de TBMM’de nitelikli bir çoğunluk gerekiyor. Bunun için de mevcut iktidarın milletvekili sayısı yeterli değil” ifadelerini kullandı.