Erdoğan'ın anons ettiği AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu yuhalandı! Erdoğan şaşırdı, apar topar müzik müdahalesi...

Yayınlanma: 09.03.2024 - 15:51

Güncelleme: 09.03.2024 - 17:50

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında yine isim vermeden Yeniden Refah Partisi'ne göndermede bulunan Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'na seçim kaybettirmek için şahsımızın gölgesinde dolaşmasına izin veremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar istismarda da sınır tanımıyorlar" dedi.

AKP ŞANLIURFA İL BAŞKANI YUHALANDI

Öte yandan miting sonunda ilginç anlar da yaşandı.

Erdoğan'ın anons ettiği AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, seçmenler tarafından yuhalandı. Yurttaşların tepkisini bastırmak için apar topar müziğin sesi artırıldı.

O anlar canlı yayına da yansıdı.

YUHALANAN DELİOĞLU'NDAN MİTİNG SONRASI PAYLAŞIM

Seçmenler tarafından yuhlanan Delioğlu'ndan miting sonrası da bir paylaşım geldi.

Kalabalığın görüntüsünü paylaşan Delioğlu, "Teşekkürler Şanlıurfa ! Yaptın yapacağını…" notunu düştü.

Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Alimleriyle, şairleriyle adeta kutup yıldızları yetiştiren, anını da sanını da canını da yüreğini ortaya koyarak kazanan Şanlıurfamız bugün yine bir başka güzel. Urfalılar, bir asır önce işgalci Fransızları bu mübarek topraklardan kovarak 'Şanlı' unvanını aldı. Hep söylüyoruz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Vizyonda, programda, projede, yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde belediyelerde 30 yılı, iktidarda 21 yılı aşan müktesebatımız bulunuyor.

* Bu kardeşiniz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Yerel yönetimlerde 31 Mart'ta, yerel yönetimleri de verdiğiniz zaman biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Şanlıurfa'yı şanına yakışır şekilde yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz. Diğerlerinin böyle bir imkanı var mı? Bir dönem ülkemiz siyasetine damgasını vuran, onlar ne veriyorsa 5 fazlası benden zihniyetinin, hesapsız, kitapsız tarzı Türkiye bunun bedelini siyaset, sosyal gerilimler, ekonomik kriz ve kaos olarak ödedi. Milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı. Tekrar ayağa kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz.

Sahneye çıkarken dedim ki emniyetten bir rakamı alın bakalım. Alanda ne kadar kişi var? Rakamı aldım. Alanda şu anda verilen rakam 70 bin. İyi mi? Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır. Meydanlarda ve medyada esip gürleyenlerin milletimize vadettikleri hiçbir şeyi yapmayacakları zaten belli. Asıl önemli olan bunların milletin elinden hangilerini de alıp götürmeye niyetli olduklarıdır. Çünkü geçmişte hep öyle oldu.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

* En son 2019 seçimlerinde bunu acı şekilde yaşadık. Bir sürü vaatte bulundular ama sonuçta hiçbirini yapmadılar. Hatta pek çok alanda şehirlerimizi çok daha gerilere götürdüler. Çünkü mesele verdiği sözü yerine getirmektir. Siyasette aslolan sözünün eri olabilmektir. Ülkemizin milli gelirini 21 yılda 3 kat artırmış yönetim olarak vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Çalışanı ile emeklisi ile esnafı ile çiftçisi ile sanayicisi ile her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ

* 7 Nisan'a hazır mıyız? 7 Nisan'da Fenerbahçe - Galatasaray maçını Şanlıurfamıza aldık, burada o maçı yapacağız. Çünkü Şanlıurfa'ya bu yakışır.

'YENİDEN REFAH' GÖNDERMESİ: 'GÖLGEMİZDE YÜRÜYÜP ÇELME TAKMAYA ÇALIŞANLAR...'

* Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar istismarda da sınır tanımıyorlar. En insani, en hayati meseleleri bile şahsi hesaplarının aracı yapmaktan çekinmiyorlar. Rabbim hepsini de ıslah etsin. Şanlıurfa'nın enaniyet gösterisine değil, esere ve hizmete ihtiyacı var. Daha iyisi için söz veren varsa eyvallah, çıksın ortaya. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı yarıştıralım.

* Devir kavga veya çekişme değil, birlik olup zulme set çekme devridir. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Ayrışmayacağız, birbirimize asla düşmeyeceğiz. Kusuları büyütenlerden, farklılıkları derinleştirenlerden değil, kardeşliği yüceltenlerden olacağız. Böyle dertleri olmayana ne kulak verin, ne vaktinizi harcayın ne de oyunuzu heba edin. Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz derken birileri gibi yalan yanlış ifadelerle siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz. Şanlıurfa'ya son 21 yılda 330 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.