Erdoğan "Son seçimim" demişti, AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”

Yayınlanma: 09.03.2024 - 20:15

Güncelleme: 09.03.2024 - 20:25

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün TÜGVA temsilcilerine yaptığı konuşmada, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" demişti.

Cumhur İttifakı Kırşehir Belediye Başkanlığı seçim ofisini ziyaret eden AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Elitaş, Erdoğan'ın açıklamasını; "Siyasete nasıl devam edileceği konusu halkın gönüllerinin işidir. 23 yıldır beraber çalıştığımız, yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğumuz, vatandaşla kucaklaşan, vatandaşın gönlüne girmeyi olağanüstü şekilde bilen, belki dünya tarihinde olmayan, her girdiği seçimi kazanan bir liderle beraber olmak bizim için çok büyük bir şeref" sözleriyle değerlendirdi. ifadelerini kullandı.

"ÖLÜM BİZİ AYIRINCAYA KADAR..."

Elitaş, "Şu anda bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa gereği üçüncü kere aday olması mümkün değil. Millet isterse, 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye isterse, o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa, siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz. Rab'bim Sayın Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Sağlık, sıhhat, afiyet versin" ifadelerini kullandı.