Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BTSO'nun ödül törenine katılıp 18 milyar liralık özel ve kamu yatırımlarının uzaktan açılışına katılacaktı. Gökdere Meydanı'nda halkla buluşması planlanan Erdoğan'ın şehirdeki tüm programları ileri bir tarihe ertelendi.
AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın Bursalı şehidin cenazesi ve T2 tramvay hattının açılışına katılacağı öğrenildi.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programının TOGG otomobil fabrikasının açılış günü 29 Ekim tarihine planlanabileceği kaydedildi.
Video Haberler
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurtulmak için kendilerini kilitlediler
- Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı
- Feci kaza: Viraj ölüm getirdi
- Evden çıkmasını isteyen ev sahibini bıçakladı
- İstanbul'da metrobüste yangın!
- Minibüste tepki çeken anlar: Aşağı indirdi
- İmamoğlu: Lozan ve Montrö olmasa, özgür olamazdık
- 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'
- 6. kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret zammı belli oldu
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Peker'den 'Demirören' iddiaları
- İşte yeni asgari ücretle birlikte değişenler
- Peker yeniden mi başlıyor?
- Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam
- 'Liderliğini gösteremedi'
- Ev sahiplerinden akıl almaz yöntemler
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- İşte kurdaki düşüşün perde arkası...