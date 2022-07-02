Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi.

İHA
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:16
Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BTSO'nun ödül törenine katılıp 18 milyar liralık özel ve kamu yatırımlarının uzaktan açılışına katılacaktı. Gökdere Meydanı'nda halkla buluşması planlanan Erdoğan'ın şehirdeki tüm programları ileri bir tarihe ertelendi. 

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın Bursalı şehidin cenazesi ve T2 tramvay hattının açılışına katılacağı öğrenildi. 

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programının TOGG otomobil fabrikasının açılış günü 29 Ekim tarihine planlanabileceği kaydedildi. 


Recep Tayyip Erdoğan Bursa
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