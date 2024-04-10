Erdoğan yine tekledi: Canlı yayında prompter kazası

Yayınlanma: 10.04.2024 - 20:33

Güncelleme: 10.04.2024 - 20:37

Konuşmasının 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarıyla ilgili bölümünde "Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı, tefrikaya düşmemenizi, aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum" dediği kısımda prompterda yaşanan bir arıza nedeniyle ya da promterdan akan yazıyı kaçırması yüzünden "Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı..." derken tekledi.