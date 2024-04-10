Erdoğan yine tekledi: Canlı yayında prompter kazası

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yine "prompter kazası" yaşadı. AKP Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma töreninde konuşan Erdoğan’ın, prompterda yaşanan bir sorun nedeniyle konuşması sırasında teklediği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 20:33
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Konuşmasının 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarıyla ilgili bölümünde "Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı, tefrikaya düşmemenizi, aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum" dediği kısımda prompterda yaşanan bir arıza nedeniyle ya da promterdan akan yazıyı kaçırması yüzünden "Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı..." derken tekledi.

 

 


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