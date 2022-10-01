Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında Mustafa Şentop'tan açıklama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı ile ilgili “Kafa karışıklığı yok. Hukuken çok net konu. Adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt yok” açıklamasını yaptı. Erken seçim ile ilgili soruya ise Şentop, “Beklentim yok” yanıtını verdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla resepsiyon verdi. Şentop, resepsiyon sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erken seçim ile ilgili soruya Şentop, “Seçimlerin bir gün bile olsa öne alınması için iki yol var: Ya Cumhurbaşkanı kararı ya da Meclis’in 5’te üçünün kararı lazım” yanıtını verdi.
Şentop, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı ile ilgili “Kafa karışıklığı yok. Hukuken çok net konu. Adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt yok” açıklamasını yaptı. Erken seçim ile ilgili soruya ise Şentop, “Beklentim yok” cevabını verdi.
Cumhurbaşkanı’nın karar alması durumunda bir kez daha aday olabilip olamayacağı ile ilgili tartışmanın anımsatılması üzerine Şentop, şunları söyledi:
- Bununla ilgili makale yazdım ben. Akademik dergide. Hiçbir tereddüt yok. Onu, anayasadaki değişikliği iyi bilmeyen hukukçular, veya hukukçu olmayanlar söylüyorlar. Biz eski 101. maddeyi kaldırdık, yeni bir 101 yazdık. Orada, Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014’te, bir Anayasa maddesine göre Cumhurbaşkanı seçildi bir kere. O madde yürürlükten kalktı. 2018’de ise yeni bir anayasa maddesine göre bir kere seçildi. Yani iki farklı, iki defa seçilme hakkı tanıyan madde var. Kafa karışıklığı yok. Hukuken çok net konu. Adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt yok.
Kendisinin seçim takviminin erkene alınması ile ilgili bir beklentisinin olup olmadığı sorusuna ise Şentop, “Beklentim yok” yanıtını verdi.
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