Erdoğan’ın danışmanı Mariam Kavakçı'dan tepki çeken paylaşımlar: Davutoğlu'na 'çarpı' attı, 'halifemiz RTE' dedi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Mariam Kavakçı, sosyal medya hesabından peş peşe provokatif paylaşımlar yaptı.

Malezya Büyükelçisi'yken geçen ay merkeze çekilen Merve Kavakçı'nın kızı Kavakçı, Instagram hesabından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun cadde direğine asılmış bir afişinin görüntüsünü, "Din düşmanları, teröristler ve vatan hainleriyle yan yana duran kimseye hakkımız helal değil. Yok olacaksınız hepiniz çok yakında" ifadeleriyle paylaştı.

Kavakçı bunun ardından, muhalefet partilerinin yer aldığı altılı masanın bir fotoğrafını paylaşırken "Kıskançlık insanları ne rezil hallere düşürüyor anladınız mı? Yazıklar olsun... Bir de Müslümanız diyorlar" ifadelerini kullandı.

Kavakçının bir diğer tepki çeken paylaşımı da, üzerinde "halifemiz_rte" isimli bir hesabın adının yazılı olduğu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı oldu.

