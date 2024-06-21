Erdoğan’ın, diplomatik ziyaretlerinin ardından Bahçeli ile görüşeceği ileri sürülüyor

Yayınlanma: 21.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.06.2024 - 04:00

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Kurban Bayramı öncesinde yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor. Bahçeli, AKP içinde özellikle 31 Mart yerel seçimleri sonrasında “MHP ile ittifakı istemeyen” partililerin “suyu bulandırmaya çalıştığına” yönelik ifadeler kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Bahçeli, bu sözlerin “Cumhur İttifakı’nda çatlak olduğu” şeklinde algılanmaması gerektiğini dile getirmişti.

‘15 TEMMUZ HATIRLATMASI’

AKP’deki önemli isimler, “parti içinde kuruluş kodlarımıza dönelim” diyen partililerin ve “MHP ile ittifakın AKP’ye zarar verdiğini” savunanların bulunduğunu doğrulayarak, “Bahçeli’nin sözlerinin perde gerisinde aslında Türkiye’nin geleceğine yönelik bir uyarının olduğunun unutulmaması gerektiğini” belirtti.

AKP’li kurmaylar, Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurulduğunu anımsatarak, şu değerlendirmeyi yaptı: “AKP’nin iktidara geldiği ilk yıllardaki Türkiye ile 15 Temmuz’dan sonraki Türkiye arasında fark var. Türkiye üzerindeki emeller hâlâ çok taze. Bu nedenle tüm siyasetçilerin, merkeze Türkiye’yi almaları gerçeği iyi analiz etmeleri gerek. Bahçeli’nin sözleri bir de bu tarafıyla okunmalı. Parti olarak Sayın Bahçeli’nin sözlerindeki uyarının Türkiye’nin geleceğine yönelik bir uyarı olduğunu değerlendiriyoruz. Biz de bu anlamda MHP ile birlikte ‘Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır’ diyoruz. Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı ve bu ittifakın devamı konusuna hassasiyetle yaklaşıyor. O nedenle kimse Cumhur İttifakı’nda bir dağılma beklemesin.”

‘TESPİTLERİMİZİ YAPTIK’

AKP’li kurmaylar, partinin ilk kez ikinci parti konumuna gerilemesiyle birlikte konuya biraz daha “duygusal yaklaşıldığını” da belirtiyor. “Kaybın nedeni MHP ile ittifak mı, adaylar mı ya da strateji yanlışlığı mı? En önemlisi de sosyolojik ve ekonomik gelişmeler mi?” sorusunun tartışılması gerektiğine işaret eden AKP’li kurmaylar, şunları belirtti: “Parti olarak yerel seçim yenilgisini masaya yatırdık. Kaybın nedenleri arasında en önemli faktörün COVİD-19 öncesinde başlayan ve devam eden ekonomik kriz geliyor. Aday belirleme sürecinde yapılan yanlışlar var. Parti olarak mevcut belediye başkanlarımızla ‘yola devam’ kararı almıştık. Farklı bir stratejinin izlenmesi, il il, ilçe ilçe, belde belde o yerleşim yerlerinde ciddi kamuoyu çalışmaları yapmalıydık ve adayları o yörenin sevdiği isimlerden seçmeliydik. Biz, bu eleştirileri zaten gündeme getiriyoruz. MHP de kendi özeleştirisini mutlaka yapmıştır. İttifak içinde de bazı illerde ayrı ayrı seçime girmek yerine ittifak kapsamında seçime girmeliydik. Ancak partimizce yapılan bu tespitlerden ‘Kaybın nedeni MHP’ sonucu çıkmaz. Cumhurbaşkanımız ayrıca siyasette yumuşama ikliminin olmasına, toplumsal uzlaşıya da ayrı bir önem veriyor. Bu Türk siyaseti için de önemli. Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinden hiçbir rahatsızlık duyulmadığını zaten Sayın Bahçeli de açıkladı. Cumhur İttifakı olarak asıl rahatsızlık, bu görüşmelerin bazı kesimlerce çarpıtılması ve amacından saptırılmasından kaynaklıdır.” AKP’li kaynaklar ayrıca Erdoğan ile Bahçeli’nin Erdoğan’ın diplomatik ziyaretlerinin ardından bir araya gelebileceğini belirtiyor.