Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyüktür' sözü, New York sokaklarında
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta temaslarını sürdürdüğü saatlerde, şehirde de 'reklam' kamyonetleri dolaştırıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de (BM) "reform" çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözünün kasalarındaki ekrana yansıtıldığı kamyonetler, New York sokaklarında görüldü.
Sık sık "kamuda tasarruf"tan dem vuran iktidarın sözkonusu araçlar ve organizasyon için ne kadar harcama yaptığı ise merak konusu.
Öte yandan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta temasları da sürüyor.
8.4 MİLYAR TL HARCAMA
Cumhuriyet'in Sayıştay raporundan aktardığına göre, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığına 7.2 milyar TL ödenek tahsis edildiği ve yıl içerisinde eklenenle düşülen ödenekler sonucunda yıl sonu ödeneği 8.4 milyar TL olduğu ortaya çıkmıştı.
Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Birleşmiş Milletler
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