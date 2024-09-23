Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyüktür' sözü, New York sokaklarında

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta temaslarını sürdürdüğü saatlerde, şehirde de 'reklam' kamyonetleri dolaştırıldı.

Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyüktür' sözü, New York sokaklarında
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 17:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de (BM) "reform" çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözünün kasalarındaki ekrana yansıtıldığı kamyonetler, New York sokaklarında görüldü.

Sık sık "kamuda tasarruf"tan dem vuran iktidarın sözkonusu araçlar ve organizasyon için ne kadar harcama yaptığı ise merak konusu.

Öte yandan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta temasları da sürüyor. 

8.4 MİLYAR TL HARCAMA

Cumhuriyet'in Sayıştay raporundan aktardığına göre, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığına 7.2 milyar TL ödenek tahsis edildiği ve yıl içerisinde eklenenle düşülen ödenekler sonucunda yıl sonu ödeneği 8.4 milyar TL olduğu ortaya çıkmıştı. 

 

 

 

 


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Birleşmiş Milletler

İlgili Haberler

CHP'den AYM'ye 'tasarruf tedbirleri' başvurusu

CHP'den AYM'ye 'tasarruf tedbirleri' başvurusu
Tasarruf söylemine karşın bütçe açığı ilk 8 ayda 973.6 milyar TL’ye çıktı: ‘Açık’ hızlı büyüyor

Tasarruf söylemine karşın bütçe açığı ilk 8 ayda 973.6 milyar TL’ye çıktı: ‘Açık’ hızlı büyüyor
Diyanet'ten 'tuvalet' savunması: 'Tasarruf genelgesi dışında'

Diyanet'ten 'tuvalet' savunması: 'Tasarruf genelgesi dışında'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler