Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den iktidara sert sözler: 'Asıl çöküş seçimden sonra'

19 Haziran 2022 Pazar, 11:41

Eski TBMM Başkanı ve AKP'nin kurucularından olan Bülent Arınç ve Eski AKP milletvekili Metin Metiner arasındaki kriz AKP içerisindeki çatlağı iyice gün yüzüne serdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından AKP içerisindeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çömez, "AKP’de yaşananlar sıradan bir iç çatışma ya da politik rekabet değil, derinleşen bir otorite boşluğunun, kaygının ve hesaplaşmanın dışa yansımasıdır. Asıl çöküş seçimden sonra. Az kaldı" ifadelerini kullandı.

??AKP’de yaşananlar sıradan bir iç çatışma ya da politik rekabet değil,

??Derinleşen bir otorite boşluğunun, kaygının ve hesaplaşmanın dışa yansımasıdır.

??Asıl çöküş seçimden sonra.

??Az kaldı. — Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) June 18, 2022

Arınç, “Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden” başlıklı toplantıya AKP'li hükümet yetkililerinin katılmamasına tepki göstermiş "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir" demişti.

Arınç'ın bu sözleri parti içinde tepkiyle karşılandı. AKP'li Metiner, Bülent Arınç'a "Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık; inşallah ihraç olur gider, onu partide tutanlara da yazıklar olsun!" sözleriyle yüklenmişti.