Mehmet Metiner'den 'Kral çıplak demenin vaktidir' diyen Bülent Arınç'a sert çıkış
AKP kurucularından Bülent Arınç'ın "Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin vaktidir" sözlerine AKP'li Mehmet Metiner'den ikinci kez sert tepki geldi. Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Arınç öyle iddia edildiği gibi AK Parti’nin kurucu üyelerinden değildir" dedi.
Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'in, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın "Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" sözlerine ikinci kez sert tepki verdi.
Metiner sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Arınç öyle iddia edildiği gibi AK Parti’nin kurucu üyelerinden değildir. AK Parti kurulduktan sonra Erbakan hocadan talep ettiği SP Genel Başkanlığı teklifi kabul görmeyince AK Parti’ye kuruluşundan 24 gün sonra katılmıştır" dedi.
Bülent Arınç’a dair…— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) June 17, 2022
-Arınç öyle iddia edildiği gibi AK Parti’nin kurucu üyelerinden değildir.
-AK Parti kurulduktan sonra Erbakan Hocadan talep ettiği SP genel başkanlığı teklifi kabul görmeyince AK Parti’ye kuruluşundan 24 gün sonra katılmıştır.
AKP İÇERİSİNDE KRİZ BÜYÜYOR
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç dün gerçekleştirilen, 'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' başlıklı toplantıda, AKP'lileri ve AKP'ye yakın gazetecileri eleştirmişti. Arınç, "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" ifadelerini kullanmıştı.
"ARINÇ’IN İSMİNİ DUYMAK İSTEMİYORUZ" DEMİŞTİ
Arınç'ın bu sözlerine AKP içerisinden tepki gecikmemiş, AKP'li Metiner, Bülent Arınç'a "Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık; inşallah ihraç olur gider, onu partide tutanlara da yazıklar olsun!" sözleriyle yüklenmişti.
TV100'de yayımlanan "Sağlı Sollu" programında konuşan Metiner, Arınç'ın ismini duymak istemediklerini belirtmişti.
Metiner, "Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Yeter artık yani. Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olurlarsa olsunlar" demişti.
Arınç'ın sözlerini "aşağılık ifadeler" olarak nitelendiren Metiner, şöyle devam etmişti:
- "Biz kral çıplak demeyi bilecek kadar yürek sahibi insanlarız. Mangal gibi yüreğimiz var. Bülent Arınç'ın cesareti varsa o aşağılık lafları edeceğine buyursun gelsin TV100’de karşılıklı konuşalım. En az onun kadar müktesebatımız var bizim. Mücadele tarihimizde, geçmişimizde. İkide bir sütrenin arkasına çekilip başkalarına ayar çekmeye çalışmasın, haddini bilsin. Gerçekten hadsizlikte sınır tanımamaya başladı. İfadelerin hepsi aşağılık.
- Yüce Divan oylamasında Bülent Arınç ve arkadaşları Davutoğlu ekibi ‘Evet’ oyu kullandılar. İçimizde FETÖ’cüler vardı, onlar ayrıldılar siz onlar kadar bile şerefli değilsiniz. Hem içimizde durup hem arkamızdan hançerlemek namertliktir."
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