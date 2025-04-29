Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal’dan Türköne’ye: Fethullahçıların iddiaları...

Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:50

Güncelleme: 29.04.2025 - 14:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2007-2015 tarihleri arasında metin yazarlığını yapan eski AKP Milletvekili Aydın Ünal dünkü yazısında isim vermeden Mümtazer Türköne’yi FETÖ’cü olmakla suçladı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin serbest kalmalı talebinin ardından cezaevinden çıkan Türköne son günlerdeki erken seçim çıkışıyla gündeme geldi. Türköne Bahçeli’nin erken seçim isteyeceği yönünde analizlerinin ardından Bahçeli bunun doğru olmadığını belirten bir açıklama yayımladı. Ancak MHP cephesinden gelen açıklamanın geç kaldığı, Türköne’ye daha erken biçimde böyle bir yanıt verilmesi gerektiği AKP’li isimlerce dile getirildi.

Bugünse Aydın Ünal imzasıyla iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ta bir yazı yayımlandı.

Ünal imzasıyla yayımlanan “Fetullahçılar boş durmuyor” başlıklı yazıda isim verilmedi ancak Ünal’ın ifadeleri Türköne’nin ‘erken seçim’ iddialarını akıllara getirdi.

Türköne’nin ‘erken seçim’ yazısına isim vermeden gönderme yapan Aydın Ünal “Fetullahçılar, Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla Türkiye’nin erken seçime gideceği yalanını ortaya attılar ve bu konu gündemi epeyce oyaladı. Hem Sayın Bahçeli hem de Hükumet bu konuda açıklama yapıp iddiaları yalanlamak zorunda kaldılar. Sayın Bahçeli’nin daha önceki açıklamalarından cımbızla ve zorlama manalar çıkartıp sanki Cumhur İttifakı’nda bir sorun varmış iddiasını ortaya attılar; yalan söyledikleri ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Ünal yazısının devamında AKP’lileri de eleştirdi. AKP’deki sessizliğin altını çizen ve eleştiren Ünal; Fethullahçıların iddialarının AKP’li bir kesimin işine geldiğini iddia etti. Ünal’ın yazısının ilgili kısmı şöyle: “İktidar cenahında, Fetullahçıların iddia ve iftiralarına, işlerine geldiği için sarılan ya da sessiz kalanlar var. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' denklemi böyle kaotik zamanlarda devreye girebiliyor ve herkes kendi şahsi hesabını görmeye yelteniyor. Rakibi yıpranacak ya da tasfiye edilecek de kendisine yer açılacak diye ellerini ovuşturan, tıpkı Fetullahçılar gibi sinsice ve namertçe pusuda bekleyenler olabiliyor.

Öte yandan 2016 yılında o dönem AKP milletvekili olan Aydın Ünal; AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’nün 2012’deki Türkçe Olimpiyatları'nda Fethullah Gülen’e yaptığı “Bitsin bu hasret!” çağrısının “bir siyasi dehanın manevrası olduğunu” ileri sürmüştü. Ünal ayrıca, Erdoğan’ın bu çağrısını alkışlayanları ise “ahmak” olarak nitelendirmişti. Birkaç gün sonra ise iktidara yakınlığıyla bilinen Star yazarı Ersoy Dede, bu iddiaya itiraz etmiş ve “Kim yazdı 2012’deki o konuşma metnini Sayın Ünal” diye sormuştu.

Aydın Ünal, 2007-2015 tarihleri arasında Erdoğan’ın konuşma metinlerinin yazarıydı. 2015-2018 yılları arasında AKP’den milletvekilliği yaptı.