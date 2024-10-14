Erdoğan'ın fotoğrafı bahçeye atılan poşette bulundu: CHP'li belediye soruşturma başlattı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 20:35

Güncelleme: 14.10.2024 - 20:37

Demirçalı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine komplo kurulduğunu ifade etti.

Olayı gerçekleştirdikleri kamera kaydıyla tespit edilen iki kişinin AKP'li belediye başkanı döneminde işe alındığını belirten Demirçalı, "Karı koca aynı anda çalışıyor diye eşini çıkardığımız için böyle bir yola başvurmuşlar. Burası bir aile şirketi değil" dedi.

Demirçalı, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızın üzerinden prim yapmaya çalışan AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile meclis üyelerini biraz daha duyarlı olmaya çağırıyorum çünkü bu yapılan kabul edilir bir şey değil. Sonuçta hepimizin, bizim Cumhurbaşkanı'mız. Ona yapılmış saygısızlık tüm topluma yapılmıştır. Bu arkadaşlarımızdan biri hala bizde çalışıyor, görevine devam ediyor. Şu anda soruşturmayı başlattık, gereği neyse yapılacaktır. Bugün de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Konuyu gazeteden öğrendim. Arkadaşlarımız hemen inceleme başlattı. Ne gerekiyorsa yapacağız, sonuna kadar gideceğiz."

Kendilerinde Erdoğan'ın portresinin bulunduğunu dile getiren Demirçalı, "Fotoğrafın dışarıdan mı getirildiğini, belediyenin içinden mi temin edildiğini bilmiyorum. Bunu yapanlar belediye çalışanları olduğu için belediyenin içinden de almış dışarıdan da getirmiş olabilirler" ifadesini kullandı.