Erdoğan'ın görevden aldığı Feridun Sinirlioğlu kimdir?

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 00:42

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 00:42

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Sinirlioğlu'nun yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.

Resmi Gazete'deki kararda, "Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilciliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal atanmıştır" denildi.

FERİDUN SİNİRLİOĞLU KİMDİR?

Feridun Sinirlioğlu 30 Ocak 1956 tarihinde Giresun'un Görele ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Sinirlioğlu, yüksek lisans ve doktorasını da Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

DİPLOMATLIK KARİYERİ

1982 yılında önce Personel Dairesi'nde sonra da Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak görev yaptı. Aynı yıl askerlik nedeniyle görevinden ayrıldı.

1983 yılında Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip, 1985 yılında Lahey Büyükelçiliği'nde İkinci Katip, Başkatip, 1988 yılında Beyrut Büyükelçiliği'nde Başkatip, 1990 yılında Yunanistan Dairesi'nde Başkatip, 1990 yılında İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcılığı'nda Başkatip, 1991 yılında Müsteşar Danışmanı, 1992 yılında Başbakan Dışişleri Danışmanı, 1992 yılında TURKUNO Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı.

Çeşitli diplomatik görevlerin ardından 2 Eylül 1996 - 15 Eylül 2000 arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini yürüttü. 15 Eylül 2000 - 1 Temmuz 2002 yılları arasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, 1 Temmuz 2002 - 15 Ocak 2007 yıllarında Tel Aviv Büyükelçiliği yaptı. 24 Ocak 2007 - 21 Ağustos 2009 arasında İkili Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

21 Ağustos 2009 tarihinden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 15 Ekim 2016 tarihinden 4 Şubat 2023 tarihine kadar Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Müsteşarlık üzerinde kalmak üzere 28 Ağustos 2015 tarihinde geçici seçim hükûmeti olan 63. Türkiye Hükümeti'nde Dışişleri Bakanlığı'na atandı.

Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu ile evli olan Sinirlioğlu’nun iki çocuk sahibi olduğu biliniyor.

1 AY ÖNCE GÜVENLİK KONSEYİ'NDE KONUŞMA YAPMIŞTI

2022’nın son ayında BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Sinirlioğlu, insani krizin uzamasından ve artan ihtiyaçlardan dolayı hayat kurtaran insani yardımların sağlanmasına devam edilmesinin kritik önem taşıdığını söylemişti.

Sinirlioğlu, "Sınır ötesi yardım mekanizması, Suriye'nin kuzeybatısında yaşayan milyonlarca insan için güvenilir bir insani yardım hattı olduğunu kanıtladı. Bu, fiziki yardımın ötesinde eğitim, koruma ve sağlık hizmetlerinde kritik destek de içeriyor" demişti.

Sınır ötesi yardım mekanizmasının ölçeği, kapsamı ve etkinliği bakımından hiçbir karşılığı ve ikamesi olmadığını belirten Sinirlioğlu, "Burada gizli bir amaç söz konusu değil. Amaç, bu yardıma muhtaç hayatları kurtarmaktan başka bir şey değil" diye konuşmuştu.