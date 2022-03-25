Erdoğan'ın hemşerisi, 'Erdoğan'a hakaret' suçlamasıyla yargılanıyordu: İlk duruşmada beraat etti

25 Mart 2022 Cuma, 10:18

Rize'de geçen yıl haziran ayında sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında ekonominin kötü gidişinden, zamlardan, çifte maaş alan bürokratlardan dolayı AKP'yi eleştiren Güneysu’lu Mehmet Ali Sancaktutan, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Mehmet Ali Sancaktutan savcılığa verdiği ifadede, hemşehrisi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın köylüsü olduğunu, kendisinin de AKP’li olduğunu yalnızca AKP hükümetinin ekonomik uygulamalarını eleştirdiğini,Erdoğan’a hakaret etmediğini belirtmiş ve ardından serbest bırakılmıştı. “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle hakkında dava açılan Mehmet Ali Sancaktutan bugün Rize 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Sancaktutan, ilk duruşmada beraat etti.

"ERDOĞAN’A HAKARET ETMEDİM EKONOMİYİ ELEŞTİRDİM"

Sancaktutan duruşma sonrasında adliye önünde şu açıklamayı yaptı:

"Savcılık ifademde dediğim gibi, ben ülke gündemine dair ekonomi üzerine konuşma yaptım. Bu konuşmamda kesinlikle Cumhurbaşkanımız dahil kimseye hakaret içerikli kelimeler kullanmadım ve kullanmam. Amacım ülke ekonomisinin bozuk olduğunu, durumumuzun kötü olduğunu belirtmek amaçlı tepkimi vermekti. Konuşmam dinlendiğinde konuşmanın suç olup olmadığını Yüce Türk adaletinin savcı ve hakimlerine bırakıyorum ve onlara güveniyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bunu söyledim ve mahkeme beraatime karar verdi."

TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞ, KÖYDE EVİNİN SUYU KESİLMİŞTİ

Röportaj sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan ve hayatını devam ettirdiği Güneysu’nun Selamet köyüne giden Sancaktutan, sosyal medyadan tehdit edildiğini ve köylülerin kendisini köyde istemediklerini ileri sürmüş, kendisine ya da ailesine gelecek herhangi bir zarar veya saldırıdan da AKP’lilerin sorumlu olacağını açıklamıştı. Sancaktutan, eleştirilerinden dolayı köylüler ile tartıştığını, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine köylülerin kendisine saldırıp darp ettiğini, hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı. Sancaktutan saldırı sonrasında karakola giderek şikâyette bulunmuştu. Mehmet Ali Sancaktutan 3 ay önce de evinin suyunun kendisini tehdit edenler tarafından kesildiğini öne sürmüş, "Yaşlı bir adamı benim başıma musallat ettiler. Devletin evime getirdiği suyun borularını kestiler. Yeni su boruları çektim onları da çay orağıyla kestiler" açıklamasını yapmıştı.







