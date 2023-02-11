Erdoğan'ın 'imar barışı' açıklamaları yeniden gündemde

20 binden fazla insanın ölümüne yol açan ve 10 kentte büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'imar barışı' açıklamaları yeniden gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 23:21
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Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin ardından AKP döneminde çıkartılan imar affı düzenlemeleri tartışılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kahramanmaraş'ta yaptığı bir açıklama ise sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Erdoğan'ın söz konusu açıklamasında “İmar Barışı ile 144 bin 556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük” dediği görüldü.

İmar barışı, her türlü denetimden uzak şekilde yapılmış, ruhsata ve imara aykırı yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilmesi ile devlet ve kaçak yapı sahibi yurttaş arasında uzlaşma anlamına geliyor. Seçim dönemlerinde “imar affı”, “imar barışı” adıyla hızlıca yapılan bu uzlaşmalarda depreme dayanıklılığı ölçülmeyen çok sayıda kaçak yapı da kayıt altına alınmış oluyor. 


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