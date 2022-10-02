Erdoğan'ın isim vermeden hedef aldığı İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi: 'İBB tarafından karşılanıyor'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini "Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor" sözleriyle hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen metrosunun açılış töreninde konuştu. Erdoğan açıklamasında, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, ''Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sel oluyor, İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde'' ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunun İmamoğlu, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun" dedi.
İşte o paylaşım:
Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun. pic.twitter.com/xWx2JmUY0u— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 2, 2022
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