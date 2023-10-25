Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü imzalaması Hakan Fidan'a soruldu: Anlaşmazlıklar nasıl ortadan kalktı?

Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:41

Güncelleme: 25.10.2023 - 10:41

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO’ya katılım protokolünü imzalayarak TBMM’ye sevk etmesiyle ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Torun, önergesinde şunları belirtti:

"23 Ekim 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 'İsveç’in NATO’ya katılım protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir' açıklaması yapılmıştır. İsveç’te İslam dinine ve kutsallarına yapılan saldırılar ve İsveç’te ikamet etmeye devam eden teröristlerin Türkiye’ye iade edilmemesi sebebiyle İsveç’in NATO’ya üyelik talebinin Türkiye tarafından onaylanmayacağı Cumhurbaşkanı tarafından defalarca ifade edilmiştir."

"ANLAŞMAZLIKLAR NASIL ORTADAN KALDIRILDI?"

"İsveç Yüksek Mahkemesi'nin bu süreçte Kuran'a yapılan saldırıların engellenmesine ilişkin yasaklamaları iptal etttiğini ve böylece saldırıları adeta serbest bıraktığını" belirten Torun, "Ayrıca 2023 yılının Ocak ayında AKP Genel Başkanı 120 teröristin iadesi için İsveç’ten talepte bulunulduğunu açıklamış, iade talebinin karşılanmaması halinde İsveç’in NATO üyeliğine kesinlikle sıcak bakılmayacağını dile getirmiştir. Bu süreçte yalnızca 1 teröristin Türkiye’ye iade edildiği ve bu kişinin isminin Türkiye’nin İsveç’e bildirdiği iade listesinde bulunmadığı öğrenilmiştir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KAZANIMLARI NE?"

"Kutsalımıza yapılan saldırılara göz yuman, sınırları içerisinde sakladığı ve desteklediği teröristleri iade etmeyen İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokolün imzalanarak TBMM’ye gönderilmesi kamuoyunda kafa karışıklığına ve tepkiye yol açmıştır. İsveç’le yaşanan anlaşmazlıkların nasıl ortadan kaldırıldığını halkımız merak etmektedir" diyen Torun, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a şu soruları yöneltti:

"İsveç’ten iadesi istenen teröristlerin sayısını ve iadesi gerçekleşmiş teröristlerin sayısını açıklar mısınız?

İsveç Yüksek Mahkemesi’nin kutsal kitabımıza yönelik saldırıları yasaklayan düzenlemeyi iptal etmesine ve 4 ay önce gerçekleşen saldırıya göz yumulmasına karşın İsveç’in bu hassas konuya karşı tutumu neden görmezden gelinmiştir?

Cumhurbaşkanının İsveç’in NATO’ya katılım protokolünü onaylamasında etkili olan sebep ve kazanımları açıklar mısınız?"