Erdoğan'ın konuşması sırasında 'Gazze' protestosu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı"nda yaptığı konuşma sırasında bir grup pankart açarak Gazze'ye destek eylemi yaptı.

Erdoğan'ın konuşması sırasında 'Gazze' protestosu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 10:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Diyanet İşleri Başkanlığınca Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı"nda yaptığı konuşma sırasında 'Gazze' eylemi yapıldı. 

Erdoğan'ın 14 Eylül Cumartesi akşamı yaptığı konuşma sırasında bir grup, AKP'li Cumhurbaşkanı'na seslenerek Türkiye'nin Filistin ve Gazze'nin yanında olması çağrısı yaptı.

Bu sırada pankart açan grup "Özgürlük Filosu"na (Gazze'ye yönelik ambargoyu deniz yoluyla kaldırmayı hedefleyen koalisyon) destek istedi. 

Eylem daha sonra güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle durduruldu, grup üyeleri salonun dışına çıkarıldı.



Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #gazze

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