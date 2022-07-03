Erdoğan'ın konuşmasındaki hata, yazarlara kaldı: 'İktisadın 'i'sinden haberi olmadığını gösterdi'

03 Temmuz 2022 Pazar, 09:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısının ardından yaptığı ek bütçe açıklaması tartışma konusu oldu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Erdoğan Meclis’te görüşülmeye başlanan bütçe ile ilgili, “Giderlerin 880 milyar lira, gelirlerin ise 1 trilyon 80 milyar lira artırılması öngörülmektedir. Yaptığımız düzenlemelerle vazgeçtiğimiz 241 milyarlık vergi gelirine rağmen ek bütçede gelirler kaleminde 200 milyar liralık bir artış olmaktadır. Böylece, yılbaşında öngörülen bütçe açığı 278 milyardan 78 milyara düşüyor. Bir başka ifadeyle kamunun borçlanma ihtiyacı azalıyor” dedi.

CHP Grup Başkanvekili bütçenin gelir ve gider kalemleri eşit olarak, denk bütçe şekilde yapıldığına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı bu teknik işleri bilmiyor olabilir de bu lafı cumhurbaşkanına söyletenin herhâlde bir cezası, faturası olması lazım. Sayın cumhurbaşkanı kendini iktisatçı ilan etti ama vallahi iktisadın 'i'sinden haberi olmadığını da bununla gösterdi” dedi.

Altay’ın bu uyarısı üzerine söz alan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, “Gelirler ve giderler birbirine eşit. Orada, sayın cumhurbaşkanımızın konuşma metninde yazarların yaptığı bir hata olarak görüyorum ben. Bir hata yapılmış, onu düzeltmemiz gerekiyor ama bu başka yerlere çekilmemesi gereken bir şey, normalde metinde bir hata olduğunu söyleyebiliriz, maddi bir hata olduğunu söyleyebiliriz” karşılığını verdi. CHP’li Altay, “Ya, böyle maddi hata olur mu?” diye tepki gösterdi.