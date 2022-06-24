İktidar kulisleri hareketli: Seçim 14 Mayıs'ta yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağı tartışılırken erken seçime gidilerek bu engelin de aşılması söz konusu olabilir.
Muhalefet “kasımda erken seçim”i gündeme getirirken, iktidar kulislerinde seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı konuşuluyor. Meclis’i temmuz ayında çalıştırma kararı alan iktidar, asgari ücretlilerden emeklilere kadar pek çok kesim için maaşlarda iyileştirme vaatleri de vermeye başladı. İktidar kanadından gelen bu hamleler erken seçim tartışmalarını daha da artırdı. CHP kurmayları “Biz başından beri bir erken seçim ihtimalini gündeme getiriyorduk” yorumunu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmanın “erken seçimle” ortadan kalkacağını söyleyen partililer, “Erdoğan adaylığını tartıştırmak istemiyor. Bu nedenle nisan ya da mayıs ayı içinde seçim yapabilirler” değerlendirmesinde bulundu. Nisan ayında TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve ittifakları etkileyecek şekilde düzenlenen Seçim Yasası’nın da mayısta yapılacak bir seçimde uygulamada olacağına dikkat çeken CHP yöneticileri, “Mayısta bir seçim olursa, yeni geçirdikleri Seçim Yasası da uygulamada oluyor, Erdoğan’ın adaylığı da tartışılmıyor. Bu nedenle büyük bir ihtimalle o dönemde seçim yapabilirler” diye konuştu.
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