Erdoğan’ın korumaları için günlük yapılan masraf 385 asgari ücrete denk

Yayınlanma: 01.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.12.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ordusu için yapılan harcamalar her geçen gün katlanıyor. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın 2024 yılında yaptığı ilk 10 aylık harcamalarını açıkladı. Bu verilere göre Erdoğan’ın korunması için yılın ilk 10 ayında 1 milyar 967 milyon 114 bin TL harcadığı belirtildi. Bu tutar 2023 yılının aynı ayında ise 907 milyon 312 bin TL olarak açıklanmıştı. Bu veriler doğrultusunda Erdoğan’ı korumanın maliyeti bir yılda iki katını aştı. Buna göre Erdoğan’ın korumaları için her gün 6 milyon 557 bin TL harcandı. Bu da 385 asgari ücrete denk geliyor.

BÜTÇE DAHA DA ARTACAK

Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM’ye sunulan Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 bütçe teklifine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma gideri 2025 yılında 2.8 milyar TL’ye çıkacak. Gelecek yıl aktarılacak bu tutarla, 2018 yılından bu yana cumhurbaşkanı koruma harcamaları yüzde 2 bin 37 oranında artırılmış olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma sayısı uzun süredir sır gibi saklanıyor. Bu bağlamda muhalefet partisi milletvekillerinin sunduğu soru önergeleri de yanıtsız kalıyor.