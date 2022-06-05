Erdoğan'ın mesajı sonrası hareketlilik: Özel harekatçılar Kilis'te
Suriye’ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, araçları ile birlikte Kilis’e geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tel Rıfat ile Membiç’in teröristlerden temizleneceğini açıklayarak yeni operasyon mesajı vermişti.
Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra Türkiye’nin çeşitli illerinden yola çıkan polis özel hareket timleri Kilis’e ulaştı.
Gaziantep üzerinden gelen Polis Özel Harekat timlerini taşıyan 9 otobüs, 9 mayına dayanıklı zırhlı araçlarla ve mühimmatlarını taşıyan araçlar ile birlikte Kilis üzerinden Öncüpınar Sınır Konaklama tesisleri ile Özel Hareket Şube Müdürlüğü yerleşkesine geldi.
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