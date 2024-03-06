Erdoğan'ın mitinginde tepki çeken görüntüler...Türk Bayrağı'nı yere serip namaz kıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde Türk bayrağını yere sererek namaz kılan kişi tepkilere neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 22:21
Erdoğan'ın mitinginde tepki çeken görüntüler...Türk Bayrağı'nı yere serip namaz kıldı
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