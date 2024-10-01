Erdoğan'ın 'Nasrallah' sessizliği sürüyor

Yayınlanma: 01.10.2024 - 18:03

Güncelleme: 01.10.2024 - 18:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni dönem açılış konuşmasında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değindi.

İsrail'e Lübnan'a saldırıları nedeniyle sert sözlerle tepki gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı'nın, İsrail ordusunun saldırılarıyla öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'la ilgili herhangi bir taziye mesajına yer vermemesi dikkat çekti.

Erdoğan, Tel Aviv yönetiminin bölge ülkelerini 'kendi ateşine çekmek için' her türlü provokasyonu denediğini belirterek "Burada iki hususun altını çizmek mecburiyetindeyim; ne yazık ki bütün bölgeyi ateşe atmayı amaçlayan, Gazze'de 17 bini çocuk olmak üzere 42 bin insanı katleden, şimdi de Lübnan'da katliama başlayan İsrail, dünyadan gerekli ve yeterli tepkiyi almamaktadır. Bunu geçen hafta İsrail saldırganlığının önüne geçmesi gereken Birleşmiş Milletlerin Genel Kurulunda da açık ve net şekilde ifade ettim" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı, "İsrail’i de buradan çok net bir şekilde uyarıyorum; Lübnan’a kara harekatının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir. Savunmasız, izole, bütün dünyadan yalıtılmış bir Gazze savunması ile, Lübnan’ın savunması aynı olmayacaktır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, tüm devlet ve uluslararası kuruluşlar, aynı şekilde İslam dünyası, daha fazla vakit kaybetmeden, daha fazla kadın, çocuk, sivil ölmeden, Netanyahu hükümetini durdurmalıdır. Biz, Türkiye ve Türk Milleti olarak, bu zor günlerinde Lübnanlı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacak, tüm imkanlarımızla yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinden yaklaşık 24 saat sonra sessizliğini bozarak sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, Nasrallah’ın adını anmadan başsağlığı dilemişti.



