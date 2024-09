Sol ve sosyalist partilerden 'Nasrallah' tepkileri: Ölümüne sevinen siyonist İslamcılar asla unutulmamalı

Yayınlanma: 29.09.2024 - 10:14

Güncelleme: 29.09.2024 - 11:08

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı ve örgütün tepe yönetimini öldürmesine Türkiye'deki sol ve sosyalist partilerden tepki geldi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Filistin Eylem Komitesi, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

İsrail'le ticari ve askeri anlaşmaların iptal edilmesi, diplomatik ilişkilerin kesilmesi istenen basın açıklamasında, İsrail'le ticari ilişkileri olan şirketlere de tepki gösterildi.

"İşbirlikçi sermaye hesap verecek" ve "Hamaseti bırak ilişkiyi kes" sloganları atılan eylemdeki açıklamada, "Tüm suçluları teşhir ediyoruz, Zorlu Holding'i teşhir ediyoruz, ilişkileri kesmeyenleri teşhir ediyoruz. Bu ülkeden İsrail'e petrol gidiyor. Bu ülkenin soykırımla kurduğu ilişki bitene dek mücadelemiz devam edecek. Her gün ölüm ve yıkım tehdidi altında yaşayan Filistin ve Lübnan halklarının yanındayız. Emperyalistler yenilecek direnen halklar kazanacak" denildi.

TKP: İSRAİL VE EMPERYALİST YOL ARKADAŞLARI, EZİLENLERİN ÖFKESİNDEN KORKSUNLAR

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) açıklamasında "İsrail Filistin, Lübnan ve Suriye’de yaptıklarının hesabını verecek. Nasrallah ve birçok direnişçinin öldürülmesi İsrail devletinin yenilmezliğinin değil, alçaklığının kanıtıdır. Gazze’deki katliamı istihbarat operasyonlarının 'başarısı' ile gizlemeye çalışan Netanyahu, onun emperyalist yol arkadaşları, Türkiye’de Filistin halkını destekler gibi yapıp onu arkadan hançerleyenler ve açıktan İsrail savunuculuğu yapanlar ezilenlerin öfkesinden korksunlar" denildi.

EMEP: SİYONİST BARBARLIĞI DURDURMAK İÇİN SOMUT ADIM ATILMALI

İsrail saldırılarına tepki gösteren Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, İsrail'in "göstermelik tepkilerle" durdurulamayacağını vurgulayarak "Çoğu çocuk ve kadın, on binlerce sivilin de katledilmesine imza atan İsrail Siyonizminin, soykırım terörü ancak halkların mücadelesiyle durdurulabilir. İsrail’e gizli ya da açıktan destek veren tüm güçler tarih önünde suçludur. Dünya halkları bu barbarlığa boyun eğmeyecektir. İsrail ile askeri, diplomatik ve ekonomik tüm ilişkiler kesilmeli, bu Siyonist barbarlığı durdurmak için somut adım atılmalıdır. ABD’ye açık tutum almadan İsrail’e karşı caydırıcı olunamayacağı da açıktır. Türkiye NATO’dan çıkmalı, Türkiye’deki NATO üsleri kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

TKH: HALKIMIZ, NASRALLAH’IN ÖLÜMÜNE SEVİNEN SİYONİST İSLAMCILARI HEP HATIRLAMALI

Türkiye Komünist Hareketi'nden (TKH) yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamlarının ardından Lübnan'daki saldırılarını arttırdığı belirtildi.

İsrail'in başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerden destek aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Arkasını yasladığı ABD ve NATO’nun sağladığı imkanlarla hiçbir ayrım ve hedef gözetmeden saldırmayı sürdüren İsrail’in son saldırılarında Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah’ın hayatını kaybetmesi emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı direnen Ortadoğu halklarının iradesini teslim alamayacaktır" denildi.

Türkiye'de Nasrallah'ın öldürülmesine sevinenler olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Halkımızın Nasrallah’ın ölümüne sevinen Siyonist İslamcıları ve cihatçı teröristleri hep hatırlaması gerekir. Amerika’dan beslenen bir mezhepçilik ile hareket edip İsrail’e karşı nutuklar paralayanların arkadan dolanıp ticaretlerini, ittifaklarını sürdürdükleri unutulmamalıdır. Siyonizm kazanamayacak, Ortadoğu’nun emekçileri er ya da geç emperyalizmin işbirlikçilerini ve kuklalarını yenecektir" ifadeleri kullanıldı.

SOL PARTİ: CIA BESLEMESİ ŞERİATÇI ÇETELER ASLA UNUTULMAMALI

İsrail'e tepki gösteren SOL Parti açıklamasında ise ABD’nin Büyük Orta Doğu planının İsrail terörüyle sürdüğü vurgulanarak "İsrail, Filistin’den sonra Lübnan’da tüm halkın üzerine bombalar yağdırarak, her tür hain ve kanlı saldırıyı gerçekleştirerek savaşı tüm bölgeye yayıyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesi de, bunun son adımı oldu. Amerikan emperyalizminin en büyük güvencesi olduğu saldırılar, asıl olarak bölgedeki Amerikan çıkarlarının önündeki her tür engelin kaldırılmasını hedefliyor. Bu vahşet ve kanlı katliamlarla, bir halk teslim alınmaya çalışılırken, Nasrallah’ın öldürülmesini sokakta kutlayan CIA beslemesi şeriatçı çeteler asla unutulmamalıdır! Filistin’de, Lübnan’da ve her yerde kahrolsun İsrail siyonizmi, kahrolsun emperyalizm!" denildi.