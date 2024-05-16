Erdoğan’ın Özgür Özel’e iadei ziyaretinde halkın gündeminin konuşulacağı belirtildi: CHP’nin ön şartı yok

Normalleşme ziyaretlerine devam eden Özel, bugün İYİ Parti lideri Dervişoğlu ile görüşecek. Kurmaylar, CHP liderinin diğer parti liderleriyle de toplantı yapacağını belirtti.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 16.05.2024 - 04:00
Erdoğan’ın Özgür Özel’e iadei ziyaretinde halkın gündeminin konuşulacağı belirtildi: CHP’nin ön şartı yok
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasette normalleşme süreci kapsamında yaptığı ziyaretlerin devamı olarak İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek. Özel’in ziyaretlerinin süreceğini belirten partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yapması beklenen iadei ziyareti için de “Yine ilk görüşmedeki konular gündemde olur. Henüz bir takvim yok ama muhtemelen ilk görüşmedeki konularla ilgili birkaç adım atıldıktan sonra tekrar bir bir araya gelme yaşanır” diyor.

Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktıktan sonra siyasette normalleşme sürecini başlatan CHP lideri Özgür Özel; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti eş başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüştükten sonra bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret edecek.

TAKVİM BELLİ DEĞİL

Dervişoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir alaya gelecek Özel, İYİ Parti’nin geride kalan kurultayı nedeniyle Dervişoğlu’na tebriklerini iletecek. Yapılacak ziyaretin sadece bir nezaket ziyareti olacağını aktaran CHP kurmayları, bundan sonraki haftalarda da Özel’in başka partilere gidebileceğini söyledi.

İki liderin ilk buluşmasından sonra Gezi tutukluları ya da tutuklu komutanlar gibi konularda adımlar atıldıktan sonra ikinci bir buluşma olabileceğine yönelik yorumlar yapılırken; görüşme için “bir ön kabul şartı olmadığını” söyleyen CHP kurmayları “Henüz bir takvim yok ama muhtemelen ilk görüşmedeki konularla ilgili birkaç adım atıldıktan sonra tekrar bir bir araya gelme yaşanır” dedi.

SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Bunun yanı sıra CHP lideri Özel’in ikinci görüşmede de ilkine benzer bir gündemi olacağını söyleyen partililer, “İlk görüşmede de genel başkanımız Türkiye’nin sorunu neyse, halkın gündeminde ne varsa onları konuşmuştu. O günden bugüne atanmayan öğretmenlerin, asgari ücretlilerin, emeklilerin, adalet bekleyenlerin sorunları devam ediyor. Bu konularda ne adımlar atılacağını göreceğiz. Ona göre bir gündemimiz olacak” değerlendirmesini yaptı.


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