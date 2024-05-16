Erdoğan’ın Özgür Özel’e iadei ziyaretinde halkın gündeminin konuşulacağı belirtildi: CHP’nin ön şartı yok
Normalleşme ziyaretlerine devam eden Özel, bugün İYİ Parti lideri Dervişoğlu ile görüşecek. Kurmaylar, CHP liderinin diğer parti liderleriyle de toplantı yapacağını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasette normalleşme süreci kapsamında yaptığı ziyaretlerin devamı olarak İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek. Özel’in ziyaretlerinin süreceğini belirten partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yapması beklenen iadei ziyareti için de “Yine ilk görüşmedeki konular gündemde olur. Henüz bir takvim yok ama muhtemelen ilk görüşmedeki konularla ilgili birkaç adım atıldıktan sonra tekrar bir bir araya gelme yaşanır” diyor.
Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktıktan sonra siyasette normalleşme sürecini başlatan CHP lideri Özgür Özel; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti eş başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüştükten sonra bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret edecek.
TAKVİM BELLİ DEĞİL
Dervişoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir alaya gelecek Özel, İYİ Parti’nin geride kalan kurultayı nedeniyle Dervişoğlu’na tebriklerini iletecek. Yapılacak ziyaretin sadece bir nezaket ziyareti olacağını aktaran CHP kurmayları, bundan sonraki haftalarda da Özel’in başka partilere gidebileceğini söyledi.
İki liderin ilk buluşmasından sonra Gezi tutukluları ya da tutuklu komutanlar gibi konularda adımlar atıldıktan sonra ikinci bir buluşma olabileceğine yönelik yorumlar yapılırken; görüşme için “bir ön kabul şartı olmadığını” söyleyen CHP kurmayları “Henüz bir takvim yok ama muhtemelen ilk görüşmedeki konularla ilgili birkaç adım atıldıktan sonra tekrar bir bir araya gelme yaşanır” dedi.
SORUNLAR DEVAM EDİYOR
Bunun yanı sıra CHP
lideri Özel’in ikinci
görüşmede de ilkine benzer
bir gündemi olacağını
söyleyen partililer, “İlk
görüşmede de genel
başkanımız Türkiye’nin
sorunu neyse, halkın
gündeminde ne varsa
onları konuşmuştu. O
günden bugüne atanmayan
öğretmenlerin, asgari
ücretlilerin, emeklilerin,
adalet bekleyenlerin
sorunları devam ediyor.
Bu konularda ne adımlar
atılacağını göreceğiz.
Ona göre bir gündemimiz
olacak” değerlendirmesini
yaptı.
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